Monday, 20 January 2025 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع السوري يرفض اقتراحا كرديا بالبقاء ككتلة عسكرية بالجيش

1/19/2025 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصحيح‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬المسلحون‭ ‬الأكراد‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمتمركزون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬كتلة‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السورية‭. ‬وأوضح‭ ‬مرهف‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة‭ ‬الكردية‭ ‬المعروفة‭ ‬بقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تماطل‭ ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬المسألة‭. ‬

وتجري‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬التي‭ ‬أقامت‭ ‬منطقة‭ ‬شبه‭ ‬مستقلة‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية،‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بعد‭ ‬إطاحتها‭ ‬بالرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬الشرق‭ ‬الإخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬نُشرت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬مطالبهم‭ ‬الأساسية‭ ‬هو‭ ‬الإدارة‭ ‬اللامركزية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انفتاحه‭ ‬على‭ ‬‮«‬ربط‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭... ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كتلة‭ ‬عسكرية‭ ‬موجودة‭ ‬وتعمل‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬وبحسب‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية،‭ ‬وليس‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬والجيش‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أفراد‮»‬‭. ‬

ورفض‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬إنه‭ ‬يكونوا‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬لا‭ ‬يستقيم‭. ‬نحنا‭ ‬بنقول‭ ‬يدخلوا‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ضمن‭ ‬هيكلية‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ويتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬بطريقة‭ ‬عسكرية،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مانع‭. ‬لكن‭ ‬يبقوا‭ ‬كتلة‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬هذا‭ ‬كتلة‭ ‬داخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬كبيرة‭ ‬وهذا‭ ‬الشيء‭ ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬ووضع‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬مسألة‭ ‬دمج‭ ‬الفصائل‭ ‬المناهضة‭ ‬للأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬موحد‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياته،‭ ‬لكن‭ ‬الخطة‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭. ‬

وتعتبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬حليفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬لكن‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬لسوريا‭ ‬تعتبرها‭ ‬تهديدا‭ ‬لأمنها‭ ‬القومي‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭: ‬‮«‬صار‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ (‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭) ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬المماطلة‭ ‬بيتعاملوا‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الشروط‭ ‬اللي‭ ‬انحطت‭ ‬هي‭ ‬شروط‭ ‬تحقق‭ ‬خلينا‭ ‬نقول‭ ‬اندماج‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭. ‬وهذا‭ ‬حق‭ ‬للدولة‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬وتولى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬مهامه‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالأسد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بقيادة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الدمج‭ ‬وتعيين‭ ‬بعض‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬العسكرية‭ ‬بحلول‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مارس،‭ ‬عندما‭ ‬تنتهي‭ ‬فترة‭ ‬الحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬انتقادات‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬جذرية‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬هيكل‭ ‬الجيش،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأمور‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬دفعت‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحنا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬نحنا‭ ‬اليوم‭ ‬عم‭ ‬يفرق‭ ‬معنا‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬قرارها‭ ‬منح‭ ‬بعض‭ ‬الأجانب،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مصريون‭ ‬وأردنيون،‭ ‬رتبا‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الجديد‭. ‬وأقر‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬علم‭ ‬له‭ ‬بأي‭ ‬طلبات‭ ‬لتسليم‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭. ‬

MENAFN19012025000055011008ID1109106718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث