وزير الدفاع السوري يرفض اقتراحا كرديا بالبقاء ككتلة عسكرية بالجيش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصحيح‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬المسلحون‭ ‬الأكراد‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمتمركزون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬كتلة‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السورية‭. ‬وأوضح‭ ‬مرهف‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة‭ ‬الكردية‭ ‬المعروفة‭ ‬بقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تماطل‭ ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬المسألة‭. ‬

وتجري‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬التي‭ ‬أقامت‭ ‬منطقة‭ ‬شبه‭ ‬مستقلة‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية،‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بعد‭ ‬إطاحتها‭ ‬بالرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬الشرق‭ ‬الإخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬نُشرت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬مطالبهم‭ ‬الأساسية‭ ‬هو‭ ‬الإدارة‭ ‬اللامركزية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انفتاحه‭ ‬على‭ ‬‮«‬ربط‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭... ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كتلة‭ ‬عسكرية‭ ‬موجودة‭ ‬وتعمل‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬وبحسب‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية،‭ ‬وليس‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬والجيش‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أفراد‮»‬‭. ‬

ورفض‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬إنه‭ ‬يكونوا‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬لا‭ ‬يستقيم‭. ‬نحنا‭ ‬بنقول‭ ‬يدخلوا‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ضمن‭ ‬هيكلية‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ويتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬بطريقة‭ ‬عسكرية،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مانع‭. ‬لكن‭ ‬يبقوا‭ ‬كتلة‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬هذا‭ ‬كتلة‭ ‬داخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬كبيرة‭ ‬وهذا‭ ‬الشيء‭ ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬ووضع‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬مسألة‭ ‬دمج‭ ‬الفصائل‭ ‬المناهضة‭ ‬للأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬موحد‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياته،‭ ‬لكن‭ ‬الخطة‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭. ‬

وتعتبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬حليفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬لكن‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬لسوريا‭ ‬تعتبرها‭ ‬تهديدا‭ ‬لأمنها‭ ‬القومي‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭: ‬‮«‬صار‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ (‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭) ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬المماطلة‭ ‬بيتعاملوا‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الشروط‭ ‬اللي‭ ‬انحطت‭ ‬هي‭ ‬شروط‭ ‬تحقق‭ ‬خلينا‭ ‬نقول‭ ‬اندماج‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭. ‬وهذا‭ ‬حق‭ ‬للدولة‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬وتولى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬مهامه‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالأسد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بقيادة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الدمج‭ ‬وتعيين‭ ‬بعض‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬العسكرية‭ ‬بحلول‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مارس،‭ ‬عندما‭ ‬تنتهي‭ ‬فترة‭ ‬الحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬انتقادات‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬جذرية‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬هيكل‭ ‬الجيش،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأمور‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬دفعت‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحنا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬نحنا‭ ‬اليوم‭ ‬عم‭ ‬يفرق‭ ‬معنا‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬قرارها‭ ‬منح‭ ‬بعض‭ ‬الأجانب،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مصريون‭ ‬وأردنيون،‭ ‬رتبا‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الجديد‭. ‬وأقر‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬علم‭ ‬له‭ ‬بأي‭ ‬طلبات‭ ‬لتسليم‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭. ‬