مـبـابـي يـقــود ريــال مــدريــد لاســتعـادة الصــدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬مبالي‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬برباعية‭ ‬كان‭ ‬نصيبه‭ ‬منها‭ ‬ثنائية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنبايو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬استعاد‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭.‬

وسجل‭ ‬مبابي‭ ‬ثنائيته‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و36‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬منتزعا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬بفارق‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬خلف‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬المتصدر‭ (‬16‭)‬،‭ ‬وإلى‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مواصلا‭ ‬استعادة‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬بعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ميرينغي‮»‬‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

وسجل‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬هدفا‭ ‬ثالثا‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬لكنه‭ ‬أغلي‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬بداعي‭ ‬تسلل‭ ‬عليه‭ ‬عند‭ ‬انطلاقة‭ ‬الهجمة‭.‬

وسجل‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬ابراهيم‭ ‬دياس‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ (‬33‭)‬،‭ ‬وختم‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬الرابع‭ (‬57‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬البرتغالي‭ ‬فابيو‭ ‬سيلفا‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للاس‭ ‬بالماس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭.‬

واستغل‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬الملكي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬الاخر‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الموقوف‭ ‬مباراتين،‭ ‬خسارة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬امام‭ ‬ليغانيس‭ ‬0-1‭ ‬السبت‭ ‬فعاد‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬46‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬روخيبلانكوس‮»‬‭ ‬الثاني‭ ‬وسبع‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬الثالث‭.‬

وأكمل‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬أثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬بينيتو‭ ‬راميريس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينجح‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬غلته‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬عودة‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬النمسوي‭ ‬دافيد‭ ‬الابا‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بداعي‭ ‬اصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬مكان‭ ‬الالماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ (‬76‭).‬

وباغت‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الهجمة‭ ‬الاولى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سيلفا‭ ‬بمتابعته‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬لتمريرة‭ ‬ساندرو‭ ‬راميريس‭ ‬تابعها‭ ‬بقدمه‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬1‭).‬

واستفاق‭ ‬ريال‭ ‬سريعا‭ ‬بعد‭ ‬الهدف،‭ ‬وأهدر‭ ‬دياس‭ ‬كرة‭ ‬سهلة‭ ‬أثر‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬لرودريغو‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬انهاه‭ ‬بتسديدة‭ ‬بغرابة‭ ‬خارج‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬3‭)‬،‭ ‬وتصدى‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الهولندي‭ ‬ياسبر‭ ‬سيليسن‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لمبابي‭ ‬بصعوبة‭ (‬8‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يثمر‭ ‬الضغط‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اثر‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬ساندرو‭ ‬على‭ ‬رودريغو‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬مبابي‭ ‬بنجاح‭ ‬زاحفة‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬سيليسن‭ (‬18‭).‬

وكاد‭ ‬ريال‭ ‬يتقدم‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬عبر‭ ‬مبابي‭ ‬ورودريغو‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقيقتين‭ ‬تصدى‭ ‬لهما‭ ‬حارس‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ (‬28‭ ‬و30‭)‬،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬دياس‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استغل‭ ‬تمريرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس‭ ‬امام‭ ‬المرمى‭ ‬بعدما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬سيليسن‭ ‬أثر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لمبابي‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬فتابعها‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬33‭).‬

وعزز‭ ‬ريال‭ ‬تقدمه‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬مرر‭ ‬رودريغو‭ ‬المتوغل‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬سددها‭ ‬مبابي‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬صاروخية‭ ‬في‭ ‬اعلى‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ (‬36‭).‬

وأضاف‭ ‬رودريغو‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أثر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬فران‭ ‬غارسيا‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬المنخفضة‭ (‬57‭). ‬وفرض‭ ‬ريال‭ ‬هيمنته‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬وألغى‭ ‬له‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬هدفين‭ ‬للانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

بلباو‭ ‬يستعيد‭ ‬التوازن

بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬مؤلمتين‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬والدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬التي‭ ‬جرد‭ ‬من‭ ‬لقبها،‭ ‬استعاد‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬توازنه‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬2‭-‬1‭.‬

سجل‭ ‬أليكس‭ ‬بيرينغوير‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لبلباو‭ ‬بعد‭ ‬62‭ ‬دقيقة،‭ ‬وأضاف‭ ‬داني‭ ‬فيفيا‭ ‬الثاني‭ ‬بعدها‭ ‬بتسع‭ ‬دقائق،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلص‭ ‬البديل‭ ‬هوغو‭ ‬ألفاريس‭ ‬النتيجة‭ (‬74‭).‬

وكان‭ ‬بلباو‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬برشلونة‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬وسقط‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وجاءت‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬الثالث‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬بخسارته‭ ‬العاشرة،‭ ‬عند‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا،‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬الهبوط‭. ‬