أونيون برلين يتنفس الصعداء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنفس‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الصعداء‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ماينتس‭ ‬2-1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ويدين‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬مهاجمه‭ ‬بينيديكث‭ ‬هوليرباخ‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الاولى،‭ ‬واقتنص‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬أعاد‭ ‬منها‭ ‬الدنماركي‭ ‬روبرت‭ ‬سكوف‭ ‬التقدم‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬24‭ ‬بعدما‭ ‬أدرك‭ ‬الضيوف‭ ‬التعادل‭ ‬بواسطة‭ ‬نديم‭ ‬أميري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لأونيون‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬الرابع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مومسه‭ ‬القوية‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتذوق‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬الخسارة‭.‬

وسقط‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وفرايبورغ‭ ‬0‭-‬0‭ ‬وبوخوم‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ومني‭ ‬بسبع‭ ‬هزائم‭ ‬بينها‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭.‬

ورفع‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬ماينتس‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬والسادسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية،‭ ‬واصل‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬صامويل‭ ‬إيسيندي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والاولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭. ‬وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬لفيردر‭ ‬بريمن‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬فيها‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬والسادسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وبقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬والسادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭. ‬