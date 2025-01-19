أونيون برلين يتنفس الصعداء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين - (أ ف ب): تنفس أونيون برلين الصعداء بفوزه على ضيفه ماينتس 2-1 أمس الأحد في ختام المرحلة الثامنة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم. ويدين أونيون برلين بفوزه الى مهاجمه بينيديكث هوليرباخ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الاولى، واقتنص ركلة جزاء أعاد منها الدنماركي روبرت سكوف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 بعدما أدرك الضيوف التعادل بواسطة نديم أميري في الدقيقة الخامسة.
وهو الفوز الأول لأونيون برلين في مبارياته الـ11 الأخيرة وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه هولشتاين كيل 2-0 في المرحلة السابعة في 20 أكتوبر الماضي، وكان الرابع له في بداية مومسه القوية حيث لم يتذوق حتى ذلك الحين الخسارة.
وسقط أونيون برلين بعدها في فخ التعادل ثلاث مرات (أمام أينتراخت فرانكفورت 1-1 وفرايبورغ 0-0 وبوخوم 1-1 ومني بسبع هزائم بينها مبارياته الثلاث الاخيرة.
ورفع أونيون برلين رصيده الى 20 نقطة وارتقى الى المركز الثالث عشر، فيما مني ماينتس بخسارته الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس.
وفي مباراة ثانية، واصل فيردر بريمن نزيف النقاط بخسارته امام ضيفه أوغسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما الكونغولي الديموقراطي صامويل إيسيندي في الدقيقتين الخامسة والاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وهي الخسارة الثانية لفيردر بريمن في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 26 نقطة وبقي في المركز التاسع.
في المقابل، حقق أوغسبورغ فوزه الثاني تواليا والسادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
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