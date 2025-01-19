لاتسيو يستعيد المركز الرابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
روما - (أ ف ب): عاد لاتسيو الى سكة الانتصارات بفوز كبير خارج أرضه على هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة أمس الأحد في المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل الفرنسي صامويل جيغو (2) والسنغالي بولايي ديا (21) وماتيا راكايني (58) الاهداف الثلاثة، وأكمل اصحاب الارض اللحظات الاخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد السلوفاكي أوندري دودا (89).
وإنهى فريق المدرب ماركو باروني سلسلة من ثلاث مباريات بلا فوز، بينها الخسارة امام جاره وغريمه التقليدي روما 0-2 مقابل تعادلين امام كومو وأتالانتا بالنتيجة ذاتها 1-1.
واستعاد لاتسيو المركز الرابع من يوفنتوس حيث بات في رصيد فريق العاصمة 39 نقطة بفارق نقطتين عن فريق «السيدة العجوز» الفائز على غريمه ميلان 2-0 السبت في دربي إيطاليا، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.
في المقابل، تعرض فيرونا لخسارته الرابعة عشرة في 21 مباراة أمام ناظري مالكه الجديد إيتالو زانزي بعد ان استحوذت شركة «بريسيديو إنفستورز» الاميركية عليه الأربعاء.
وفرَّط فيورنتينا بتقدمه على ضيفه تورينو المنقوص واستكمل مسلسل إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل 1-1.
وبعد طرد مدافع تورينو الفرنسي ألي ديمبيلي إثر نيله بطاقة صفراء ثانية خلال ست دقائق (33) استغل أصحاب الأرض النقص العددي وسجلوا هدف السبق عبر مويس كين برأسية بعد متابعته كرة تصدى لها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 38. وواصل الـ«فيولا» تقدمه حتى الدقيقة 70، حين استغل البديل الليتواني غفيداس غينيتيس خطأ فادحا بالتمرير من الدفاع وخطف الكرة أمام المنطقة حيث توغل وسجل إلى يسار المرمى هدفه الأول ضمن البطولة في موسمه الثالث.
وتواصلت معاناة فيورنتينا على صعيد النتائج في الفترة الأخيرة، حيث فشل في الفوز للمباراة السابعة تواليا ضمن الدوري ومسابقة كونفرنس ليغ، مكتفيا بتحقيق نقطتين في الدوري وواحدة أوروبيا.
رفع الفريق رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز السادس بتعادله السادس في الدوري، فيما ارتقى تورينو إلى المركز الحادي عشر بـ23 نقطة، وهو ثالث أكثر الفرق تحقيقا للتعادل (8) بالشراكة مع جنوى وإمبولي، بعد بولونيا (9) ويوفنتوس (13)،
وخرج كالياري من منطقة الهبوط بفوزه الكبير على ليتشي 4-1.
وتقدم كالياري الى المركز الثالث عشر بـ21 نقطة، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.
وعوّض كالياري تأخره بهدف سجله الارجنتيني سانتياغو بييريتو (42)، الى فوز برباعية في الشوط الثاني عبر جانلوكا غايتانو (60) وسيباستيانو لوبيرتو (65) ونادير زورتيا (80) والسلوفاكي أدام أوبرت (83). وأكمل ليتشي اللقاء من الدقيقة 73 بعشرة لاعبين أثر طرد مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش. وتعادل بارما مع ضيفه فينيتسيا 1-1.
ومنح الفنلندي جويل بوهيانبالو التقدم لفينيتسيا (20 من ركلة جزاء) قبل ان يدرك البرازيلي هيرناني التعادل لبارما (56 من ركلة جزاء). ويلتقي في وقت لاحق انتر مع ضيفه إمبولي.
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