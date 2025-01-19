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لاتسيو يستعيد المركز الرابع

1/19/2025 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬لاتسيو‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬الفرنسي‭ ‬صامويل‭ ‬جيغو‭ (‬2‭) ‬والسنغالي‭ ‬بولايي‭ ‬ديا‭ (‬21‭) ‬وماتيا‭ ‬راكايني‭ (‬58‭) ‬الاهداف‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وأكمل‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬اللحظات‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬السلوفاكي‭ ‬أوندري‭ ‬دودا‭ (‬89‭).‬

وإنهى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ماركو‭ ‬باروني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بلا‭ ‬فوز،‭ ‬بينها‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬روما‭ ‬0‭-‬2‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلين‭ ‬امام‭ ‬كومو‭ ‬وأتالانتا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬1‭-‬1‭. ‬

واستعاد‭ ‬لاتسيو‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬ميلان‭ ‬2‭-‬0‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬إيطاليا،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فيرونا‭ ‬عند‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تعرض‭ ‬فيرونا‭ ‬لخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬ناظري‭ ‬مالكه‭ ‬الجديد‭ ‬إيتالو‭ ‬زانزي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استحوذت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بريسيديو‭ ‬إنفستورز‮»‬‭ ‬الاميركية‭ ‬عليه‭ ‬الأربعاء‭.‬

وفرَّط‭ ‬فيورنتينا‭ ‬بتقدمه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو‭ ‬المنقوص‭ ‬واستكمل‭ ‬مسلسل‭ ‬إهدار‭ ‬النقاط‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وبعد‭ ‬طرد‭ ‬مدافع‭ ‬تورينو‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألي‭ ‬ديمبيلي‭ ‬إثر‭ ‬نيله‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬ثانية‭ ‬خلال‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ (‬33‭) ‬استغل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬وسجلوا‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬عبر‭ ‬مويس‭ ‬كين‭ ‬برأسية‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬كرة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬الصربي‭ ‬فانيا‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭. ‬وواصل‭ ‬الـ«فيولا‮»‬‭ ‬تقدمه‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬70،‭ ‬حين‭ ‬استغل‭ ‬البديل‭ ‬الليتواني‭ ‬غفيداس‭ ‬غينيتيس‭ ‬خطأ‭ ‬فادحا‭ ‬بالتمرير‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬وخطف‭ ‬الكرة‭ ‬أمام‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬توغل‭ ‬وسجل‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬المرمى‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثالث‭.‬

وتواصلت‭ ‬معاناة‭ ‬فيورنتينا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬للمباراة‭ ‬السابعة‭ ‬تواليا‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬ومسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بتحقيق‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وواحدة‭ ‬أوروبيا‭.‬

رفع‭ ‬الفريق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بتعادله‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬ارتقى‭ ‬تورينو‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بـ23‭ ‬نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬ثالث‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تحقيقا‭ ‬للتعادل‭ (‬8‭) ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جنوى‭ ‬وإمبولي،‭ ‬بعد‭ ‬بولونيا‭ (‬9‭) ‬ويوفنتوس‭ (‬13‭)‬،‭ ‬

وخرج‭ ‬كالياري‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬4‭-‬1‭.‬

وتقدم‭ ‬كالياري‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬بـ21‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ليتشي‭ ‬عند‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وعوّض‭ ‬كالياري‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬الارجنتيني‭ ‬سانتياغو‭ ‬بييريتو‭ (‬42‭)‬،‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬برباعية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬جانلوكا‭ ‬غايتانو‭ (‬60‭) ‬وسيباستيانو‭ ‬لوبيرتو‭ (‬65‭) ‬ونادير‭ ‬زورتيا‭ (‬80‭) ‬والسلوفاكي‭ ‬أدام‭ ‬أوبرت‭ (‬83‭). ‬وأكمل‭ ‬ليتشي‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬أثر‭ ‬طرد‭ ‬مهاجمه‭ ‬الكرواتي‭ ‬أنتي‭ ‬ريبيتش‭. ‬وتعادل‭ ‬بارما‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيتسيا‭ ‬1‭-‬1‭.‬

ومنح‭ ‬الفنلندي‭ ‬جويل‭ ‬بوهيانبالو‭ ‬التقدم‭ ‬لفينيتسيا‭ (‬20‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يدرك‭ ‬البرازيلي‭ ‬هيرناني‭ ‬التعادل‭ ‬لبارما‭ (‬56‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭). ‬ويلتقي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬انتر‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬إمبولي‭. ‬

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