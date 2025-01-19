سابالينكا وغوف تبلغان ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، أمس الأحد، ورافقتها الأمريكية كوكو غوف الثالثة.
وأطاحت سابالينكا حاملة اللقب مرتين بالروسية الشابة ميرا أندرييفا 6-1 و6-2 في أكثر أيام البطولة حرارة حتى الآن. ومع وصول درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في ملبورن خسرت غوف مجموعة لأول مرة هذا الموسم لكنها قاتلت للعودة والفوز على السويسرية بليندا بنتشيتش 5-7 و6-2 و6-1. وستلعب سابالينكا مع غوف في نصف النهائي إذا فازتا بمبارياتهما في ربع النهائي، إذ تلعب الأولى مع الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا (32) التي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 (7/0) و6-0، والثانية مع الإسبانية باولا بادوسا (11) الفائزة على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6-1 و7-6 (2/7).
واحتاجت البيلاروسية إلى 62 دقيقة فقط لتحقيق فوزها الثامن عشر تواليا في ملبورن بارك. وقالت: «أنا سعيدة جدا بتجاوز هذه المباراة الصعبة بمجموعتين متتاليتين».
وأضافت: «كانت الكرة تطير مثل الصاروخ. آمل أن تظل الظروف (المناخية) كما هي حتى نهاية البطولة». وقالت غوف بعد تمديد سلسلة انتصاراتها إلى 13 مباراة: «أعتقد أنها لعبت كرة مضرب رائعة في المجموعة الأولى وكان من الصعب عليّ أن أكون هجومية».
وأردفت: «لعبت بشكل أقوى هجوميا في المجموعة الثانية ثم في الثالثة أيضا. ولكن بشكل عام، أنا سعيدة بطريقة لعبي».
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