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سابالينكا وغوف تبلغان ربع النهائي

1/19/2025 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬ورافقتها‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الثالثة‭.‬

وأطاحت‭ ‬سابالينكا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬مرتين‭ ‬بالروسية‭ ‬الشابة‭ ‬ميرا‭ ‬أندرييفا‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬أيام‭ ‬البطولة‭ ‬حرارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ومع‭ ‬وصول‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬خسرت‭ ‬غوف‭ ‬مجموعة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لكنها‭ ‬قاتلت‭ ‬للعودة‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬السويسرية‭ ‬بليندا‭ ‬بنتشيتش‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1‭. ‬وستلعب‭ ‬سابالينكا‭ ‬مع‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬إذا‭ ‬فازتا‭ ‬بمبارياتهما‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬إذ‭ ‬تلعب‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬أناستازيا‭ ‬بافليوتشينكوفا‭ (‬32‭) ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الكرواتية‭ ‬دونا‭ ‬فيكيتش‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7/0‭) ‬و6‭-‬0،‭ ‬والثانية‭ ‬مع‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ (‬11‭) ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬الصربية‭ ‬أولغا‭ ‬دانيلوفيتش‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬2/7‭).‬

واحتاجت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬إلى‭ ‬62‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جدا‭ ‬بتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الصعبة‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬تطير‭ ‬مثل‭ ‬الصاروخ‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬الظروف‭ (‬المناخية‭) ‬كما‭ ‬هي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬غوف‭ ‬بعد‭ ‬تمديد‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتها‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مباراة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬لعبت‭ ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هجومية‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬هجوميا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬أيضا‭. ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬بطريقة‭ ‬لعبي‮»‬‭.‬

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