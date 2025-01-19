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ميتشل يعيد التوازن لـ((كافالييرز))

1/19/2025 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬انجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬دونافان‭ ‬ميتشل‭ ‬فريقه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬124‭-‬117‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬بتسجيله‭ ‬36‭ ‬نقطة،‭ ‬مساهما‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

ووصل‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬مينيابوليس‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هزيمة‭ ‬ساحقة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬134-114‭ ‬الخميس‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬متأخرين‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬استعاد‭ ‬الكافز‭ ‬عافيتهم‭ ‬وحققوا‭ ‬فوزا‭ ‬مقنعا،‭ ‬محققين‭ ‬فوزهم‭ ‬الـ35‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬خسارات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭.‬

أضاف‭ ‬غارلاند‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خمس‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬محاولات‭.‬

وتصدر‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬تيمبروولفز‭ ‬بـ28‭ ‬نقطة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أربع‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يوليوس‭ ‬راندل‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬بـ20‭ ‬نقطة،‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

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