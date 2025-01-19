ميتشل يعيد التوازن لـ((كافالييرز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس انجلوس - (أ ف ب): قاد دونافان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124-117 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه)، بتسجيله 36 نقطة، مساهما في استعادة التوازن وتحقيق الانتصار الثاني في آخر أربع مباريات.
ووصل متصدر المنطقة الشرقية إلى مينيابوليس بعد خسارته في مباراتين من آخر ثلاث مباريات، بما في ذلك هزيمة ساحقة على يد أوكلاهوما سيتي ثاندر 134-114 الخميس.
لكن بعد أن وجدوا أنفسهم متأخرين بفارق 11 نقطة في بداية الربع الأول، استعاد الكافز عافيتهم وحققوا فوزا مقنعا، محققين فوزهم الـ35 مقابل ست خسارات منذ انطلاق الموسم.
أضاف غارلاند 29 نقطة، بما في ذلك خمس رميات ثلاثية من أصل 10 محاولات.
وتصدر أنتوني إدواردز قائمة هدافي تيمبروولفز بـ28 نقطة، بما في ذلك أربع رميات ثلاثية، بينما كان يوليوس راندل قريبا من تحقيق «تريبل دابل»، حيث أنهى المباراة بـ20 نقطة، 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة.
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