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الخلفان رئيسا لنادي البحرين للتنس

1/19/2025 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عُقد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬انتخابه‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬إذ‭ ‬خُصصت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أحمد‭ ‬الخلفان‭ ‬هنأ‭ ‬فيها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬تعول‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬يتشكل‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬هيئته‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬الشباب،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وعقب‭ ‬كلمته‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬تشكيله‭ ‬كالآتي‭: ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬الخلفان‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم‭ ‬أميناً‭ ‬للسر‭ ‬العام،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أميناً‭ ‬مالياً،‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬والنشاط‭ ‬النسائي،‭ ‬محمود‭ ‬جعفر‭ ‬سلمان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المشروعات‭ ‬والتطوير،‭ ‬أشرف‭ ‬ماهر‭ ‬عتباني‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التقنية‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مريم‭ ‬حبيب‭ ‬عزت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والنشاط‭ ‬النسائي‭.‬

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