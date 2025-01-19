الخلفان رئيسا لنادي البحرين للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
عُقد في الساعة السابعة من مساء السبت الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي البحرين للتنس وذلك بعد أن تم انتخابه من الجمعية العمومية، إذ خُصصت الجلسة الأولى من الاجتماع لتوزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس.
وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس أحمد الخلفان هنأ فيها أعضاء المجلس، مؤكداً أن الجمعية العمومية تعول كثيراً على هذا المجلس الذي للمرة الأولى في تاريخه يتشكل في كامل هيئته من جيل الشباب، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.
وعقب كلمته تم توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس الذي جاء تشكيله كالآتي: أحمد خالد الخلفان رئيساً لمجلس الإدارة، خالد أحمد العباسي نائباً للرئيس، خالد محمد عبدالقيوم أميناً للسر العام، علي حسين عبداللطيف أميناً مالياً، محمد طارق مال الله رئيس لجنة النشاط الرياضي والنشاط النسائي، محمود جعفر سلمان رئيس لجنة المشروعات والتطوير، أشرف ماهر عتباني رئيس اللجنة التقنية والتحول الرقمي، مريم حبيب عزت رئيس لجنة العلاقات العامة والنشاط النسائي.
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