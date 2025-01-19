علي مدن ينتقل رسميا إلى عجمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

انتقل‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬عجمان‭ ‬الإماراتي‭ ‬ليكمل‭ ‬معه‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الحالي،‭ ‬وقد‭ ‬لعب‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬مع‭ ‬عجمان‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬معارا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭.‬

ويحتل‭ ‬عجمان‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بدوري‭ ‬أدنوك‭ ‬‮«‬الإماراتي‮»‬‭ ‬للمحترفين‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬