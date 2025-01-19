علي مدن ينتقل رسميا إلى عجمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
انتقل علي مدن نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي الرفاع إلى صفوف نادي عجمان الإماراتي ليكمل معه ما تبقى من الموسم الكروي الحالي، وقد لعب علي مدن مع عجمان موسم 2022-2023 معارا من نادي الرفاع، ليعود إلى ناديه الموسم الجاري.
ويحتل عجمان حاليا المركز العاشر في الترتيب العام بدوري أدنوك «الإماراتي» للمحترفين برصيد 13 نقطة.
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