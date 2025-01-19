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بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام

1/19/2025 7:05:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن آلية إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة التبادل.
وقال بايدن في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي X إنه من المقرر إطلاق سراح 3 محتجزين كل 7 أيام، بما ذلك أمريكيان على الأقل في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة وتبادل الاسرى والمحتجزين.
ويسبق ذلك بحسب الرئيس الذي تنتهي ولايته الليلة، أنّ حماس ستطلق سراح 4 إسرائيليات خلال 7 أيام.
وسلمت كتائب القسام مساء اليوم الأحد، 3 محتجزات اسرائيليات للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ليعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلمهن بالفعل ونقلهن بطائرة إلى المستشفى لإجراء فحوصات حول صحتهن.


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