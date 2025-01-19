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البكار: البلديات توفر فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية

1/19/2025 3:11:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن البلديات تلعب دورا كبيرا بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وايجاد فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية.


وشدد البكار، خلال زيارته اليوم الأحد إلى مصنع بلدية الوسطية لانتاج الألبسة، بحضور متصرف اللواء الدكتور زيد الهباهبة، ورئيس بلدية الوسطية عماد العزام، وعضو مجلس محافظة اربد عدي خراشقة، على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية تسهم بتوفير فرص عمل للجنسين وتمكينهم اقتصاديا.


وبين، أن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وايجاد فرص عمل وتوفير إيرادات مالية مستدامة للبلديات.


وأشاد البكار بالمستوى الذي وصلت إليه بلدية الوسطية على صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي حققت إنجازات بمواردها الذاتية، ما انعكس إيجابا على رفد موازنتها، وتمكينها من تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، مضيفا أن تلك المشاريع تسهم بالنهوض بالواقع الاقتصادي للمنطقة وتحسين خدمات البلدية ما ينعكس على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.


بدوره، قال العزام، إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة ووزارة العمل للمستثمرين في المناطق خارج مراكز المدن، تسهم ببناء مشاريع تنموية تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.


وأشار إلى أن البلدية تقدم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين لفتح مشاريع تنموية بالشراكة مع البلدية، أو مشاريع داخل حدود البلدية، لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل التنموي الموازي للعمل البلدي لتقدم البلديات افضل خدمة للمواطنين.

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