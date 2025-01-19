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(حماس) تطلق سراح 3 أسيرات في غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 19 - 1 (كونا) -- أطلقت حركة (حماس) سراح ثلاث أسيرات بمدينة غزة في إطار صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع اليوم الأحد.
وجاء إطلاق سراح الأسيرات الثلاث بساحة (السرايا) في المدينة بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحضور شعبي.
من جانبه أكدت قوات الاحتلال في بيان صحفي أنها تسلمت الأسيرات الثلاث من فرق الصليب الأحمر في قطاع غزة.
وأضاف الجيش أن الأسيرات عبرن بعد ذلك الحدود بمرافقة قوة عسكرية تابعة للاحتلال حيث يخضعن لفحص طبي أولي في نقطة عسكرية بمنطقة غلاف غزة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى التابعين للاحتلال الإسرائيلي عبر مراحل عدة أثناء الأسابيع المقبلة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال. (النهاية)

و ا ب / م ع ع


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