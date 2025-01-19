(حماس) تطلق سراح 3 أسيرات في غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 19 - 1 (كونا) -- أطلقت حركة (حماس) سراح ثلاث أسيرات بمدينة غزة في إطار صفقة
لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل
حيز التنفيذ في القطاع اليوم الأحد.
وجاء إطلاق سراح الأسيرات الثلاث بساحة (السرايا) في المدينة بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحضور شعبي.
من جانبه أكدت قوات الاحتلال في بيان صحفي أنها تسلمت الأسيرات الثلاث من فرق الصليب الأحمر في قطاع غزة.
وأضاف الجيش أن الأسيرات عبرن بعد ذلك الحدود بمرافقة قوة عسكرية تابعة للاحتلال حيث يخضعن لفحص طبي أولي في نقطة عسكرية بمنطقة غلاف غزة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى التابعين للاحتلال الإسرائيلي عبر مراحل عدة أثناء الأسابيع المقبلة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال. (النهاية)
و ا ب / م ع ع
MENAFN19012025000071011013ID1109106445
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