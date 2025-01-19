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جارتنر: ارتفاع شحنات الكمبيوتر الشخصي بنسبة 1.4% خلال الربع الأخير من 2024، و1.3% خلال العام

1/19/2025 8:16:19 AM
(MENAFN- Asdaf News) أظهرت نتائج أولية صادرة عن جارتنر للأبحاث أن إجمالي حجم شحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم وصلت إلى 64.4 مليون وحدة خلال الربع الأخير من عام 2024، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.4% عن الربع الأخير من عام 2023. ويمثل هذا الربع الخامس على التوالي من النمو المستدام في الشحنات. أما خلال كامل العام فقد وصل حجم شحنات الكمبيوترات الشخصية إلى 245.3 مليون وحدة في عام 2024، أي بزيادة بنسبة 1.3% عن عام 2023. ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تنخفض فيه الشحنات إلى ما دون 250 مليون وحدة.

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