جارتنر: ارتفاع شحنات الكمبيوتر الشخصي بنسبة 1.4% خلال الربع الأخير من 2024، و1.3% خلال العام

جارتنر: ارتفاع شحنات الكمبيوتر الشخصي بنسبة 1.4% خلال الربع الأخير من 2024، و1.3% خلال العام
التاريخ
1/19/2025 8:16:19 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
أظهرت نتائج أولية صادرة عن جارتنر للأبحاث أن إجمالي حجم شحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم وصلت إلى 64.4 مليون وحدة خلال الربع الأخير من عام 2024، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.4% عن الربع الأخير من عام 2023. ويمثل هذا الربع الخامس على التوالي من النمو المستدام في الشحنات. أما خلال كامل العام فقد وصل حجم شحنات الكمبيوترات الشخصية إلى 245.3 مليون وحدة في عام 2024، أي بزيادة بنسبة 1.3% عن عام 2023. ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تنخفض فيه الشحنات إلى ما دون 250 مليون وحدة.
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