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ورشة تشاورية حول دليل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

1/19/2025 8:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الأحد ورشة تشاورية لمناقشة مسودة دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"، بحضور عدد من الخبراء ومسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية.


وقال المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ، خلال افتتاحه الورشة إن هذا الدليل يأتي استجابة للتوجهات التطويرية التي أكد عليها نظام الموارد البشرية في القطاع العام، من حيث ضرورة التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية، ورؤى التحديث الاقتصادي والإداري.

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