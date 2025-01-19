ورشة تشاورية حول دليل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

وقال المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ، خلال افتتاحه الورشة إن هذا الدليل يأتي استجابة للتوجهات التطويرية التي أكد عليها نظام الموارد البشرية في القطاع العام، من حيث ضرورة التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية، ورؤى التحديث الاقتصادي والإداري.

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