إعلام الأعيان تناقش برنامج عملها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، آلية عملها وبرنامج زياراتها.



وقال العين داودية، إن المنطقة تمر بأحداث عاصفة وغير مسبوقة، ما يتطلب منا جميعا تحصين جبهتنا الداخلية بالوعي والحكمة واليقظة، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للدفاع عن الوطن ومكتسباته، وحماية وحدته الوطنية، وعدم التقليل من إنجازاته.



وأشار إلى حرص اللجنة على الاطلاع على واقع الإعلام ودعمه، والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجهه، ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في خدمة المجتمع، مبينا أن اللجنة حددت برنامج عمل لزيارة المؤسسات الإعلامية، انطلاقا من دورها الرقابي والتشريعي.



وأكد العين داودية، بحضور الأعيان أعضاء اللجنة: سهير العلي، وعلي العايد، ومحمود الفريحات، وعمار القضاة، وشرحبيل ماضي، أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات المعنية للنهوض بواقع الإعلام والارتقاء به لتحقيق الأهداف الوطنية.



ولفت إلى ضرورة إبراز صورة الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المشرقة، وتسليط الضوء على إنجازاته وجهوده التي يقوم بها للدفاع عن القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

