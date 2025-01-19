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انتقادات واسعة لإطلالة أحمد سعد في Joy Awards - صورة

1/19/2025 8:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض الفنان أحمد سعد لانتقادات حادة بعد ظهوره بمظهر غريب في حفل "جوي أوورد" الذي أقيم في الرياض يوم السبت الماضي، حيث ارتدى معطفًا من الفرو وظهر بعقد يعتقد أنه ألماس وقرط في أذنه. هذه الإطلالة أثارت جدلاً واسعًا، ما دفع البعض إلى انتقاده ووصفه بالتشبه بالنساء.


تأتي هذه الانتقادات بعد الهجوم الذي تعرض له سعد مؤخرًا على خلفية ظهوره في ألبومه الأخير "حبيبنا"، حيث أشار البعض إلى تشابه إطلالته مع بعض المغنين الآخرين، خاصة بسبب حلق ذقنه وشاربه، مما جعله يبدو شبيهًا بنجم الغناء عمرو دياب في فترات سابقة. كما وجه آخرون له انتقادات بتقليد إطلالات الفنان تامر حسني في ألبومه الأخير.




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