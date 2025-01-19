انتقادات واسعة لإطلالة أحمد سعد في Joy Awards - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعرض الفنان
أحمد سعد لانتقادات حادة بعد ظهوره بمظهر غريب في حفل "جوي أوورد" الذي أقيم في الرياض يوم السبت الماضي، حيث ارتدى معطفًا من الفرو وظهر بعقد يعتقد أنه ألماس وقرط في أذنه. هذه الإطلالة أثارت جدلاً واسعًا، ما دفع البعض إلى انتقاده ووصفه بالتشبه بالنساء.
تأتي هذه الانتقادات بعد الهجوم الذي تعرض له سعد مؤخرًا على خلفية ظهوره في ألبومه الأخير "حبيبنا"، حيث أشار البعض إلى تشابه إطلالته مع بعض المغنين الآخرين، خاصة بسبب حلق ذقنه وشاربه، مما جعله يبدو شبيهًا بنجم الغناء عمرو دياب في فترات سابقة. كما وجه آخرون له انتقادات بتقليد إطلالات الفنان تامر حسني في ألبومه الأخير.
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