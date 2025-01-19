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عاصفة شتوية خطيرة تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية للاستنفار

1/19/2025 8:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد الولايات المتحدة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مما دفع حكام عدد من الولايات إلى إعلان حالة الطوارئ في مناطقهم.
وأعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية فيل مورفي، أمس السبت، حالة الطوارئ في الولاية، حيث ستشهد المنطقة عاصفة شتوية وثلوج كثيفة ودرجات حرارة منخفضة خطيرة من الاثنين إلى الأربعاء.


وقال مكتب الحاكم: "من المتوقع أن تصل تراكمات الثلوج من 8 إلى 12 بوصة في أجزاء من الولاية، مع برودة شديدة. نتوقع أن تتسبب عاصفة شتوية قوية بثلوج كثيفة ابتداء من صباح الأحد، مع درجات حرارة منخفضة بشكل خطير يوم الاثنين، تستمر حتى يوم الأربعاء".


وختم البيان: "كما هو الحال دائما، أحث جميع سكان نيوجيرسي على توخي الحذر واتباع جميع بروتوكولات السلامة والبقاء بعيدا عن الطرق ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية".


من جهة أخرى، قرر حاكم لويزيانا، جيف لاندري، إعلان حالة الطوارئ، تحسُّبا للطقس الشتوي، ودعا سكان لويزيانا إلى الاستعداد ومراقبة توقعات الطقس.
ودفعت التوقعات بتساقط الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة المسؤولين في بالتيمور إلى إلغاء موكب مارتن لوثر كينغ جونيور السنوي في المدينة الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الاثنين.


ودفعت برودة الطقس المتوقعة في واشنطن العاصمة إلى نقل حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأمريكي.


ومثلما حدث في وقت سابق من هذا الشهر، فإن هذه الموجة الباردة الأخيرة تأتي جراء اضطراب في الدوامة القطبية، وهي حلقة الهواء البارد التي عادة ما تكون محصورة حول القطب الشمالي.


في هذه الأثناء، ستتحرك الثلوج عبر أجزاء من وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، بدءا من وسط المحيط الأطلسي يوم الأحد وتنتشر نحو مدينة نيويورك وإلى نيو إنغلاند، في وقت لاحق من ذلك اليوم.

RT

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