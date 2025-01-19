جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع السفير الفلبيني لدى المملكة سانتوس ولفريدو، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وبحسب بيان للجمعية، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية، المهندس عبدالرحيم البقاعي، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الفلبينية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية قوية، من خلال توقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول العربية والأجنبية.
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