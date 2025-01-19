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جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين

1/19/2025 8:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع السفير الفلبيني لدى المملكة سانتوس ولفريدو، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.


وبحسب بيان للجمعية، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية، المهندس عبدالرحيم البقاعي، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الفلبينية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.


وأشار إلى أن المملكة تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية قوية، من خلال توقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول العربية والأجنبية.

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