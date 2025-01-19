مدفيديف: هوس بايدن بأوكرانيا أشعل حرب الغرب ضد روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن هوس الرئيس الأمريكي جو بايدن بأوكرانيا أشعل حرب الغرب ضد روسيا.وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام" يوم الأحد: "من خلال مثال بايدن الزومبي... يمكن تتبع كيف تحول خبير وذكي بشكل عام تدريجيا إلى شخص يعاني من الخرف ومنفصل عن الواقع".وأضاف: "عندما كنت أتحدث معه، لم يكن يعاني بعد من الخرف. ما لفت انتباهي في ذلك الوقت هو اهتمامه غير الطبيعي بأوكرانيا، على الرغم من أنه شرح لي ذلك بأنه بتكليف من أوباما. تدريجيا، تحول هذا التكليف إلى هاجس. في هذا التحول المذهل، لعبت دورها الأخطاء السياسية الكبيرة والفساد البسيط وسوء تحليل الوضع بما فيها عدم معرفة التاريخ وعدم فهم طبيعة الهوية الأوكرانية... وفي الواقع قام بإشعال حرب الغرب الجماعي ضد روسيا، والتي كادت أن تتحول إلى نزاع نووي مع حلف "الناتو".



وقال: "يجب الاعتراف بأن مثل هذه الحرب مفيدة اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة. لكن التكاليف السياسية والتهديد الحقيقي بصراع كارثي أكثر خطورة بكثير. لكن العجوز لم يكن مستعدا لهذا. هذه هي الحالة التي فشل فيها رئيس أكبر دولة في العالم بشكل كامل في التعامل مع الوضع. ونتيجة لذلك، خسر الديمقراطيون الانتخابات بشكل مدوّ. إذا كانت مشكلة بايدن تكمن في عدم ملاءمته، فإن ذنب إدارته يكمن في أنها تركت عمدا إرث أزمة ثقيلة جدا على المسار الروسي لخلفائها".



كما حذر مدفيديف من أن "التداعيات الضارة لقرارات بايدن ستستمر في الظهور لفترة طويلة جدا وسيستغرق التطبيع الكامل للعلاقات الروسية الأمريكية عقودا"، مؤكدا استحالة هذا التطبيع في الواقع الحالي ووجود أي حاجة إليه على الإطلاق.

RT