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هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُعلن استكمال منظومة المواليد والوفيات بمراحلها الثلاث

1/19/2025 7:11:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، استكمال جميع مراحل التطوير الشامل والتحول الرقمي لمنظومة المواليد والوفيات، وتوفير الخدمات الإلكترونية الداعمة لها عبر القنوات الإلكترونية، ومن أبرزها البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain، وذلك بهدف تحسين كفاءة وسرعة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات من خلال الربط الإلكتروني لجميع الجهات وقواعد البيانات المعنية ورقمنة الإجراءات والخدمات، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
وبهذه المناسبة، أكّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن التحول الرقمي لمنظومة المواليد والوفيات يمثل إنجازًا يضاف لسلسلة الإنجازات الوطنية في مجال التحول الرقمي بالمملكة، والتي تأتي تحقيقًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة مسيرة التحول الرقمي الشامل بالقطاع الحكومي باعتباره أحد أهم محاور رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز عملية الربط الإلكتروني بين أنظمة العمليات الحكومية، وتحسين جودتها لتقديم خدمات حكومية ذات كفاءة عالية، تلبي احتياجات المواطنين،ن وتدعم أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتحقق برنامج الحكومة (2023-2026).
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن المشاريع والمبادرات الوطنية التي تنفذها الهيئة تحظى بدعم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، والرامية لتطوير الخدمات الحكومية ورقمنتها ولاسيما خدمات الرعاية الصحية من خلال ربطها مع أنظمة جميع الجهات الداعمة لمنظومة الأحوال المدنية، وتكريس الجهود لتوسيع تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة الصحة ومؤسسات القطاع الصحي في القطاعين العام والخاص، ساهمت في تعزيز عمليات الربط التقني واستكمال مشاريع المواليد والوفيات وتسريع مراحل الإنجاز.
وأوضح القائد أنه تم البدء في مرحلة التطوير منذ نقل اختصاص تسجيل المواليد والوفيات من وزارة الصحة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في عام 2019، وذلك من خلال تطبيق دراسة شاملة للإجراءات المتبعة وإعادة هندستها، إلى جانب تحديث اللائحة التنفيذية التي توضح تفاصيل القانون الجديد للمواليد والوفيات بما في ذلك المدد القانونية الجديدة للتبليغ عن حالات الولادة والوفيات واللوائح المرتبطة بها في حال تجاوز المدد القانونية، وذلك بهدف تسريع الإجراءات للمواطنين والمقيمين، بجانب تنفيذ عدد من الحملات التوعوية للمعنيين والجمهور بهدف نشر التوعية حول تفاصيل القانون واللوائح التنفيذية المحدثة.
وبشأن المرحلة الثانية من المشروع، بيّن القائد بأنها تمثلت في التحول الإلكتروني في عملية أرشفة المواليد والوفيات، والتي تضمنت الأرشفة الإلكترونية لسجلات المواليد والوفيات السابقة وتخزينها بصورة رقمية وبشكل آمن وذلك حفاظًا عليها من التلف، وإمكانية استرجاع بياناتها بصورة آنية وفورية، ما يسهم في تقليص الوقت والجهد ويسرع بإنجاز طلباتهم، ويحسن من تجربة المستخدمين للخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن المرحلة الثالثة من المشروع تمثلت بتطوير نظام جديد متكامل للمواليد والوفيات، ومترابط مع جميع الجهات المعنية، بما فيها المستشفيات الحكومية والخاصة والسجلات المدنية وغيرها، حيث ارتكزت هذه المرحلة على إطلاق وتطبيق النظام الوطني للمواليد، وذلك في العام 2022 في جميع مستشفيات مملكة البحرين الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والخدمات الطبية الملكية، وصولاً إلى إطلاق النظام الوطني للتبليغ عن واقعات الوفاة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك خلال العام 2024، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من تجربة المستخدمين والملاحظات الواردة لها خلال تنفيذ سياستها التطويرية للمشروع، آخذة بعين الاعتبار تنفيذ بنود اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون إجراءات تسجيل وإصدار شهادات الميلاد والوفاة والمعنية بالإجراءات القانونية للإبلاغ والإخطار بشكل إلكتروني وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت القائد إلى أبرز مميزات النظام، وهو تحقيق عملية التحول الإلكتروني الشامل للتسجيل والتبليغ عن واقعات الولادة والوفاة في مستشفيات مملكة البحرين، عبر الإرسال الفوري لإخطارات الولادة والوفاة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مبنى الهيئة عبر تقديم طلباتهم بعد تسليمهم الإشعار أو الإخطار لمكتب تسجيل المواليد والوفيات بالمستشفيات، بما يضمن تحديث المعلومات وانعكاسه على بيانات أفراد الاسرة بشكل فوري في نظام السجل السكاني، حيث يتم مطابقة صحة البيانات المدخلة بشكل إلكتروني من خلال الربط الإلكتروني مع 4 أنظمة حكومية، بجانب ميزة خاصية تسجيل المواليد المتوفيين حديثاً مما يضمن حداثة المعلومات والبيانات، و إصدار شهادة الولادة والوفاة عبر البوابة الوطنية bahrain.
وقد شهدت منظومة المواليد والوفيات تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة وهي: خدمة طلب شهادة الوفاة، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة بأمر المحكمة، وخدمة التحقق الإلكتروني من شهادة الوفاة برمز الاستجابة السريع ، إلى جانب خدمة إدارة الطلبات السابقة لشهادة الميلاد، وخدمة إدارة الطلبات السابقة لشهادة الوفاة، وخدمة طلب إصدار شهادة الميلاد خارج مملكة البحرين المدشنة مؤخرًا والتي تضاف لجملة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain وهي طلب إصدار شهادة الميلاد، وطلب بدل فاقد/مستخرج لشهادة الميلاد، وطلب بدل فاقد/مستخرج لشهادة الوفاة، وتعديل بيانات شهادة الميلاد بأمر المحكمة، إلى جانب طباعة إفادة الوفاة، و التحقق من إفادة الوفاة.
تجدر الإشارة إلى أن استكمال هذه المنظومة يدعم التوجه نحو تقليص الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات من خلال اختصار الدورة المستندية للحصول على الخدمات الصحية المختلفة بطرق سهلة ومبسطة في ظل توفيرها للجهد والوقت وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها ما يسهم بتعزيز كفاءة أداء القطاع الصحي.

MENAFN19012025000055011008ID1109105852

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