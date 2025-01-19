هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُعلن استكمال منظومة المواليد والوفيات بمراحلها الثلاث

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، استكمال جميع مراحل التطوير الشامل والتحول الرقمي لمنظومة المواليد والوفيات، وتوفير الخدمات الإلكترونية الداعمة لها عبر القنوات الإلكترونية، ومن أبرزها البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain، وذلك بهدف تحسين كفاءة وسرعة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات من خلال الربط الإلكتروني لجميع الجهات وقواعد البيانات المعنية ورقمنة الإجراءات والخدمات، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
وبهذه المناسبة، أكّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن التحول الرقمي لمنظومة المواليد والوفيات يمثل إنجازًا يضاف لسلسلة الإنجازات الوطنية في مجال التحول الرقمي بالمملكة، والتي تأتي تحقيقًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة مسيرة التحول الرقمي الشامل بالقطاع الحكومي باعتباره أحد أهم محاور رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز عملية الربط الإلكتروني بين أنظمة العمليات الحكومية، وتحسين جودتها لتقديم خدمات حكومية ذات كفاءة عالية، تلبي احتياجات المواطنين،ن وتدعم أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتحقق برنامج الحكومة (2023-2026).
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن المشاريع والمبادرات الوطنية التي تنفذها الهيئة تحظى بدعم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، والرامية لتطوير الخدمات الحكومية ورقمنتها ولاسيما خدمات الرعاية الصحية من خلال ربطها مع أنظمة جميع الجهات الداعمة لمنظومة الأحوال المدنية، وتكريس الجهود لتوسيع تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة الصحة ومؤسسات القطاع الصحي في القطاعين العام والخاص، ساهمت في تعزيز عمليات الربط التقني واستكمال مشاريع المواليد والوفيات وتسريع مراحل الإنجاز.
وأوضح القائد أنه تم البدء في مرحلة التطوير منذ نقل اختصاص تسجيل المواليد والوفيات من وزارة الصحة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في عام 2019، وذلك من خلال تطبيق دراسة شاملة للإجراءات المتبعة وإعادة هندستها، إلى جانب تحديث اللائحة التنفيذية التي توضح تفاصيل القانون الجديد للمواليد والوفيات بما في ذلك المدد القانونية الجديدة للتبليغ عن حالات الولادة والوفيات واللوائح المرتبطة بها في حال تجاوز المدد القانونية، وذلك بهدف تسريع الإجراءات للمواطنين والمقيمين، بجانب تنفيذ عدد من الحملات التوعوية للمعنيين والجمهور بهدف نشر التوعية حول تفاصيل القانون واللوائح التنفيذية المحدثة.
وبشأن المرحلة الثانية من المشروع، بيّن القائد بأنها تمثلت في التحول الإلكتروني في عملية أرشفة المواليد والوفيات، والتي تضمنت الأرشفة الإلكترونية لسجلات المواليد والوفيات السابقة وتخزينها بصورة رقمية وبشكل آمن وذلك حفاظًا عليها من التلف، وإمكانية استرجاع بياناتها بصورة آنية وفورية، ما يسهم في تقليص الوقت والجهد ويسرع بإنجاز طلباتهم، ويحسن من تجربة المستخدمين للخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن المرحلة الثالثة من المشروع تمثلت بتطوير نظام جديد متكامل للمواليد والوفيات، ومترابط مع جميع الجهات المعنية، بما فيها المستشفيات الحكومية والخاصة والسجلات المدنية وغيرها، حيث ارتكزت هذه المرحلة على إطلاق وتطبيق النظام الوطني للمواليد، وذلك في العام 2022 في جميع مستشفيات مملكة البحرين الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والخدمات الطبية الملكية، وصولاً إلى إطلاق النظام الوطني للتبليغ عن واقعات الوفاة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك خلال العام 2024، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من تجربة المستخدمين والملاحظات الواردة لها خلال تنفيذ سياستها التطويرية للمشروع، آخذة بعين الاعتبار تنفيذ بنود اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون إجراءات تسجيل وإصدار شهادات الميلاد والوفاة والمعنية بالإجراءات القانونية للإبلاغ والإخطار بشكل إلكتروني وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت القائد إلى أبرز مميزات النظام، وهو تحقيق عملية التحول الإلكتروني الشامل للتسجيل والتبليغ عن واقعات الولادة والوفاة في مستشفيات مملكة البحرين، عبر الإرسال الفوري لإخطارات الولادة والوفاة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مبنى الهيئة عبر تقديم طلباتهم بعد تسليمهم الإشعار أو الإخطار لمكتب تسجيل المواليد والوفيات بالمستشفيات، بما يضمن تحديث المعلومات وانعكاسه على بيانات أفراد الاسرة بشكل فوري في نظام السجل السكاني، حيث يتم مطابقة صحة البيانات المدخلة بشكل إلكتروني من خلال الربط الإلكتروني مع 4 أنظمة حكومية، بجانب ميزة خاصية تسجيل المواليد المتوفيين حديثاً مما يضمن حداثة المعلومات والبيانات، و إصدار شهادة الولادة والوفاة عبر البوابة الوطنية bahrain.
وقد شهدت منظومة المواليد والوفيات تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة وهي: خدمة طلب شهادة الوفاة، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة بأمر المحكمة، وخدمة التحقق الإلكتروني من شهادة الوفاة برمز الاستجابة السريع ، إلى جانب خدمة إدارة الطلبات السابقة لشهادة الميلاد، وخدمة إدارة الطلبات السابقة لشهادة الوفاة، وخدمة طلب إصدار شهادة الميلاد خارج مملكة البحرين المدشنة مؤخرًا والتي تضاف لجملة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain وهي طلب إصدار شهادة الميلاد، وطلب بدل فاقد/مستخرج لشهادة الميلاد، وطلب بدل فاقد/مستخرج لشهادة الوفاة، وتعديل بيانات شهادة الميلاد بأمر المحكمة، إلى جانب طباعة إفادة الوفاة، و التحقق من إفادة الوفاة.
تجدر الإشارة إلى أن استكمال هذه المنظومة يدعم التوجه نحو تقليص الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات من خلال اختصار الدورة المستندية للحصول على الخدمات الصحية المختلفة بطرق سهلة ومبسطة في ظل توفيرها للجهد والوقت وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها ما يسهم بتعزيز كفاءة أداء القطاع الصحي.
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