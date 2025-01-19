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الاحتلال سيسلم قائمة بـ90 اسما متوقع الإفراج عنهم اليوم

1/19/2025 7:06:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى إنه قريبا سيتم الإعلان عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل لليوم الموافق 19/1/2025.

ونوه المكتب إلى أن الأسماء الـ90 ضمن قائمة متفق عليها تشمل 120 اسما من الفئة ذاتها.

كما دعت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بمدينة بيتونيا غرب رام الله بعد قليل.

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