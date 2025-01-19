الاحتلال سيسلم قائمة بـ90 اسما متوقع الإفراج عنهم اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله -PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى إنه قريبا سيتم الإعلان عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل لليوم الموافق 19/1/2025.
ونوه المكتب إلى أن الأسماء الـ90 ضمن قائمة متفق عليها تشمل 120 اسما من الفئة ذاتها.
كما دعت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بمدينة بيتونيا غرب رام الله بعد قليل.
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