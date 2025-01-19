بهجة كبيرة بوقف إطلاق النار في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) فرح كبير بوقف إطلاق النار في غزة وبدأ انسحاب الجيش الاسرئيلي تدريجيا من غزة يشعل مواقع التواصل .. بين قلق وترقب الجميع ومنذ أيام دخول القرار حيز التنفيذ، بعد 471 يوما من العدوان.
حيث علقت أم أنس : ألف الحمد لله يارب صباح الخير والبركة على أهلنا في غزة صباح العزة والكرامة والحرية
و أضاف محمد : لم يسجل التاريخ هدنة بين مدينة صغيرة والعالم كله، فما أصغر العالم، وما أكبرك يا غزة
و قال أشرف : تقبل الله جهادكم، وجبر مصابكم، وتقبل شهدائكم، وأخلفكم خيرًا مما فقدتم
و من جهة أخرى، أثار خرق الإحتلال إتفاق وقف إطلاق النار جراء قصف شنته على منطقة شرق مدينة غزة موجة غضب لرواد مواقع التواصل، وذلك بعد دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، مما أدى إلى إستشهاد 9 فلسطينيين، و إصابة آخرون
حيث قال أبو جعفر : لا يحفظوا عهد ولا ميثاق حسبنا الله ونعم الوكيل
و علق ابراهيم : حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرِنا عجائب قدرتك في الكيان الغاصب وكل من ساندهم
و أضافت أم سلطان :الله ينتقم منهم ومن النتن أشد انتقام و يزلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اليهود الصهاينة وأعوانهم
و أعلن الناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة الإفراج عن ثلاثة من المحتجزات الإسرائيليات وطالبت بالمقابل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله...
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فرح كبير بوقف إطلاق النار في غزة حديث مواقع التواصل
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