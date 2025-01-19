بهجة كبيرة بوقف إطلاق النار في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) فرح كبير بوقف إطلاق النار في غزة وبدأ انسحاب الجيش الاسرئيلي تدريجيا من غزة يشعل مواقع التواصل .. بين قلق وترقب الجميع ومنذ أيام دخول القرار حيز التنفيذ، بعد 471 يوما من العدوان.

حيث علقت أم أنس : ألف الحمد لله يارب صباح الخير والبركة على أهلنا في غزة صباح العزة والكرامة والحرية

و أضاف محمد : لم يسجل التاريخ هدنة بين مدينة صغيرة والعالم كله، فما أصغر العالم، وما أكبرك يا غزة

و قال أشرف : تقبل الله جهادكم، وجبر مصابكم، وتقبل شهدائكم، وأخلفكم خيرًا مما فقدتم

و من جهة أخرى، أثار خرق الإحتلال إتفاق وقف إطلاق النار جراء شنته على منطقة شرق مدينة غزة موجة غضب لرواد مواقع التواصل، وذلك بعد دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، مما أدى إلى إستشهاد 9 فلسطينيين، و إصابة آخرون

حيث قال أبو جعفر : لا يحفظوا عهد ولا ميثاق حسبنا الله ونعم الوكيل

و علق ابراهيم : حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرِنا عجائب قدرتك في الكيان الغاصب وكل من ساندهم

و أضافت أم سلطان :الله ينتقم منهم ومن النتن أشد انتقام و يزلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اليهود الصهاينة وأعوانهم

و أعلن الناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة الإفراج عن ثلاثة من المحتجزات الإسرائيليات وطالبت بالمقابل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله...

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