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إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد

1/19/2025 7:05:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور إلى التَّقاعد.
وقال مجلس الوزراء، إنه سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

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