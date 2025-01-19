إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد

إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد
التاريخ
1/19/2025 7:05:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور إلى التَّقاعد.
وقال مجلس الوزراء، إنه سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
MENAFN19012025000208011052ID1109105833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.