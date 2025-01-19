تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
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