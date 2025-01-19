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تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات

1/19/2025 7:05:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.


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