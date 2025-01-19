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الدفاع السورية تعلن عن أسس تنظيم التشكيلات المسلحة ضمن هيكليتها الجديدة

1/19/2025 7:05:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مخرجات سلسلة الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلا عسكريا وأنه جرى التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات في هيكلية الوزارة الجديدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة عقد 47 جلسة مكثفة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل.
وأضاف البيان: "تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد وكوادر أكاديمية) وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع".


ومن المتوقع أن تعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا لتثبيت الهيكلة الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.


وكشف العقيد رياض الأسعد مؤسس "الجيش السوري الحر" هدف زيارته إلى دمشق مؤخرا، مشيرا إلى دور الضباط المنشقين في المرحلة المقبلة في سوريا.


وأشار الأسعد إلى أنه التقى بعدد من السياسيين والعسكريين، وتم طرح العديد من التساؤلات حول مصير البلاد، خاصة المدنيين والعسكريين الذين انشقوا عن النظام.


وأضاف الأسعد: "الناس بدأت تتساءل عن المرحلة الانتقالية، وعن كيفية تحقيق الاستقرار بعد النصر، هناك أسئلة تتعلق بالاقتصاد، الوظائف، ومستقبل المهجرين، وهي قضايا تحتاج إلى إجابات واضحة".

RT

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