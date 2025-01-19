تأثير الهباء الجوي للتبغ المُسخّن على صحة الفم الأقل مقابل دخان السجائر التقليدية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في دراسة أجريت حول تأثير كل من السجائر التقليدية والمنتجات البديلة على الأنسجة الداعمة للأسنان، ثبُت أن التدخين التقليدي يزيد من خطر الإصابة بالتهاب اللثة بنسبة 85%، كما أنه يعزز فقدان الأسنان لدى المرضى الذين يعانون من هذا المرض.



وبينت الدراسة أن هذا الخطر يعزى إلى أن التعرض لدخان السجائر يقلل من حيوية وتكاثر وهجرة خلايا الفم، فضلاً عن تقليل إنتاج المواد الالتهابية التي تعد استجابة طبيعية من الجسم للإصابات أو العدوى، وإيقاف دورة الخلية، وبالتالي البدء بتسريع عملية فقدان الأسنان. في المقابل، يُظهر التعرض لهباء التبغ المُسخّن تأثيراً أقل ضرراً مقارنة بالتعرض لدخان التبغ المحترق. ولكن، هل يعد فعلاً بديلاً أقل ضرراً للمدخنين؟



للتحقيق في تأثير كل من هذين النوعين على صحة الفم، أجريت الدراسة على يد فريق من الباحثين من كرواتيا من مركز مستشفى جامعة رييكا السريري، وكلية طب الأسنان بجامعة رييكا، وكلية الطب والصحة الفموية بجامعة أوسييك.



وجاءت النتائج التي نُشرت في مجلة "Dentistry Journal" لتثبت أن التعرض لدخان السجائر التقليدية يلحق أضراراً أكبر بالأنسجة الداعمة للأسنان مقارنة بهباء التبغ المُسخّن، حيث أن تسخين التبغ بدلاً عن حرقه يؤدي إلى إطلاق مكونات ضارة أقل.



ولأغراض هذه الدراسة الاستقصائية، شمل الباحثون 66 مشاركاً، جميعهم من مرضى عيادة رييكا لطب الأسنان في كرواتيا، تتراوح أعمارهم بين 26 و56 عاماً (بمتوسط عمر 38 سنة)، 64% منهم كانوا من النساء. ولتنفيذ الدراسة، قسّم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات وفقاً للعمر والجنس: مجموعة مشاركين غير المدخنين، ومجموعة مشاركين من مدخني السجائر التقليدية، ومجموعة مشاركين من مستخدمي التبغ المُسخّن.



وأشار الباحثون في الدراسة إلى أنه لم تكن هناك فروقات كبيرة في بروتوكولات النظافة الفموية أو تكرار تنظيف الأسنان بالفرشاة بين المجموعات الثلاث، فقد استخدم جميع المشاركين فرشاة الأسنان للعناية بنظافة الفم، بينما استخدم 23 مشاركاً (35%) الخيط السني، و20 مشاركاً (30%) فرشاة ما بين الأسنان، و17 متطوعاً استخدموا غسول الفم. وقد كان معظم المشاركين ينظفون أسنانهم مرتين يومياً (73%) أو ثلاث مرات أو أكثر (18%).



وكان كل من العمق الجيبي اللثوي الذي يعبر عن المسافة بين حافة اللثة وقاع الجيب اللثوي المحيط بالأسنان PD، والذي يعكس مدى تضرر الأنسجة الداعمة بسبب التهابات أو أمراض اللثة، وفقدان الارتباط السريري CAL، الذي يعكس مدى الفقدان الفعلي للأنسجة التي تربط الأسنان بالعظام ومدى تضررها وتراجع صحة اللثة، هما المؤشران الرئيسان للدراسة.



وفي هذا السياق، فقد استخدام العلماء الكرواتيون مسباراً لقياس العمق الجيبي، وسجلوا نزيف اللثة في الفم بالكامل، كما سجلوا وجود اللويحات السنية، وتراجع اللثة، وحركة الأسنان، والعيوب الجذرية (تدمير الأنسجة الداعمة للأسنان المتعددة الجذور)، ومستوى الارتباط السريري.



اختلفت المجموعات الثلاث في متوسط عمق الجيب وفقدان الارتباط السريري، حيث كان لدى مدخني السجائر التقليدية القيم الأعلى، في حين كان لدى غير المدخنين القيم الأدنى.



وأظهرت نتائج مستخدمي التبغ المُسخّن تحسناً في المؤشرات اللثوية مقارنة بمدخني السجائر التقليدية، مع ملاحظة أن فقدان الارتباط كان الأكثر بروزاً. ومع ذلك، كانت مؤشرات العمق الجيبي وفقدان الارتباط السريري أسوأ لدى مستخدمي التبغ المُسخّن مقارنة بغير المدخنين، لكنها لم تصل إلى مستوى دلالة إحصائية.



لقد كانت ممارسة التدخين هي العامل الوحيد الذي تنبأ بوجود التهاب اللثة (بمتوسط فقدان ارتباط سريري يساوي أو يزيد على 4 ملليمترات) في نماذج تراجع اللثة، وبالتالي، فإن التعرض لهباء التبغ المُسخّن الذي يحتوي على النيكوتين لدى البالغين كان له تأثير أقل ضرراً على الأنسجة الداعمة للأسنان، ويمكن قياسه من خلال مؤشرات اللثة PD وCAL مقارنة بالسجائر التقليدية، وفقاً لهذه الدراسة.

وبالرغم من هذه النتائج المقارنة التي تحفز على تبني المنتجات البديلة، فقد أقر الباحثون بأن التبغ المُسخّن ليس آمناً تماماً بما في ذلك مأمونيته بالنسبة لصحة اللثة، لذا ينصح بعدم البدء بالتدخين.

