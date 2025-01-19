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مبعوث ترامب يخطط زيارة غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

1/19/2025 2:04:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / يخطط ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب زيارة قطاع غزة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، على ما أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية نقلا عن مسؤول مطلع، الأحد.

وأضاف المصدر أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يخطط للتواجد "بشكل شبه دائم" في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لحل المشاكل التي قد تنشأ، والتي قد تؤدي حسب رأيه إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وتهدف زيارة، ويتكوف إلى تعزيز الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث يعتقد ويتكوف أن أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار الهش. ومن المتوقع أن يحتفظ ويتكوف بوجود شبه دائم في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لضمان استمرارية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن زيارة غزة ستكون فرصة للمبعوث الأمريكي لمتابعة الوضع عن كثب ورصد التطورات على الأرض، قائلا إنه "من الضروري أن نكون في موقع الحدث على الفور لحل أي مشكلة قد تطرأ" بحسب تعبيره.

وذكرت القناة أن إدارة ترامب لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة إعمار غزة في ظل الأوضاع الحالية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في هذه المرحلة.

يشار إلى أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أوقعت 46,899 شهيدا و110,725 إصابة وتدمير واسع في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

MENAFN19012025000205011050ID1109105148

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