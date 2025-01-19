الاحتلال يقتحم أحياء ويفتش منازل في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أحياء عدة من مدينة نابلس، وفتشت عددا من المنازل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء داخل البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأحياء التعاون، ورأس العين، وشوارع النصر، وهواش، وفتشت عددا من المنازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا، واحتجزت سيدة لفترة من الوقت، ثم أطلقت سراحها.
MENAFN19012025000205011050ID1109105146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.