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الاحتلال يقتحم أحياء ويفتش منازل في نابلس

1/19/2025 2:04:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أحياء عدة من مدينة نابلس، وفتشت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء داخل البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأحياء التعاون، ورأس العين، وشوارع النصر، وهواش، وفتشت عددا من المنازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا، واحتجزت سيدة لفترة من الوقت، ثم أطلقت سراحها.

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