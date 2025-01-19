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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويستولي على مركبتهم جنوب شرق بيت لحم

1/19/2025 2:04:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة شبان واستولت على مركبتهم، في قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة، أثناء مرورها من قرية المنشية، واعتقلوا من بداخلها وهم ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم حتى إعداد الخبر، واستولت على المركبة.

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