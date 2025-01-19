الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويستولي على مركبتهم جنوب شرق بيت لحم
التاريخ
1/19/2025 2:04:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة شبان واستولت على مركبتهم، في قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة، أثناء مرورها من قرية المنشية، واعتقلوا من بداخلها وهم ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم حتى إعداد الخبر، واستولت على المركبة.
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