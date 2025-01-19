الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتقاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.