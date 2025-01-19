زيارة الحكومة إلى معان.. وعود بتنفيذ مشاريع تنموية ومطالب بترجمتها إلى واقع

MENAFN - Amman Net) تعتبر زيارة الحكومة إلى محافظة معان خطوة مفصلية تحمل الكثير من التطلعات والآمال لأبناء المحافظة، خاصة في ظل تصدر معان قائمة أعلى معدلات البطالة في المملكة بنسبة بلغت 24.3%، وفقا لتقديرات دائرة الإحصاءات العامة.

في إطار سعي الحكومة لتعزيز التواصل الميداني وتحقيق تنمية شاملة في المحافظات، عقد مجلس الوزراء الأربعاء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان في معان، مؤكدا حسان على الأهمية الاستراتيجية والتنموية للمحافظة على مستوى المملكة،

مشيرا إلى مجموعة من المشاريع الوطنية الكبرى التي تمر عبر معان، مثل مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد، والتي يتوقع أن تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للشباب.

ورغم الترحيب الشعبي بهذه الزيارة، يشدد أبناء معان على ضرورة تحويل هذه المشاريع إلى واقع ملموس من خلال خطوات عملية وإجراءات فعالة، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة تدعم تطور المحافظة.

تعد معان، الواقعة على بعد 218 كيلومترا جنوب العاصمة عمان، أكبر محافظات الأردن مساحة، حيث تغطي 37% من إجمالي مساحة المملكة، ويبلغ عدد سكانها نحو 187,600 نسمة.



ومع ذلك، تواجه المحافظة تحديات عديدة، أبرزها سوء البنية التحتية في بعض المناطق، ونقص خدمات الصرف الصحي، ضعف شبكات النقل الداخلي، وتحديات في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين.

المشاريع التنموية.. حاجة ملحة لمعان

رئيس قسم العلاقات في كلية معان الجامعية، الأستاذ محمد السعايدة، يؤكد في حديث لـ"عمان نت" أن أهالي محافظة معان يقدرون زيارة الحكومة، لكنهم لا يضعون آمالا كبيرة على الوعود الحكومية، بسبب التجارب السابقة التي شهدت تقصيرا في تنفيذ تلك الوعود، مشددا على أن ما ينتظره المواطنون هو الالتزام بالمصداقية وترجمة الوعود إلى واقع ملموس.

ويوضح السعايدة أن معان بحاجة ماسة إلى المشاريع الموعودة وتنفيذها بشكل جاد، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت بوجود مشاريع متوقفة ووعود قديمة يجب العمل على تحقيقها، مضيفا أن الجهود الحالية تركز على إعادة تفعيل المشاريع المتوقفة ودعم البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وحول المشاريع الجديدة، يعرب السعايدة عن أمله في أن تتحقق الوعود القديمة، مثل إنشاء الميناء البري، الذي ياوقع أن يكون جاهزا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لوعود الحكومة، موضحا أن هذا المشروع سيخدم أبناء المنطقة بشكل كبير، حيث سيدعم تشغيل سكة الحديد بين العقبة ومعان، ويعيد تشغيل خط الشاحنات، مما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، وخاصة للعاطلين عن العمل.

ويضيف السعايدة أن معان تحتاج إلى استثمارات حقيقية لدعم القطاع الصناعي والمصانع المحلية، التي تعاني حاليا من تحديات متعددة، من بينها ضعف البنية التحتية وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية، مثل إيصال الغاز الطبيعي، مؤكدا أن تحسين الخدمات والبنية التحتية سيشجع الشركات والمصانع على العمل بكفاءة أعلى، ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، مشدا على أهمية الالتزام بتنفيذ المشاريع الموعودة، خاصة مشروع الميناء البري، لما له من تأثير إيجابي على تحسين ظروف العاطلين عن العمل وتطوير الاقتصاد المحلي في المحافظة.

أبرز المشاريع



الحكومة أعلنت خلال جلسة الوزراء التي عقدت في مدينة معان، أن الجدول الزمني لتنفيذ تلك المشاريع سيكون خلال الثلاث سنوات القادمة.

ويؤكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة معان أن محافظة معان تعتبر نقطة محورية في التنمية على مستوى المملكة، خاصة في مناطق الجنوب مثل البترا والشوبك والبادية الجنوبية. وأضاف أن معان تعد محافظة استراتيجية تستفيد من العديد من المشاريع الكبرى في مجال النقل والبنية التحتية، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد التي ستربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية.

وفيما يتعلق بمشاريع التنمية في معان، أكد حسان أن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل مشروع ربط معان بالميناء البري، الذي توقف قبل سنوات، وهو مشروع يعد من أولويات الحكومة ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة في قطاع الشحن والصناعات المرتبطة.

كما يؤكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تعزيز تنافسية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن مشروع تزويد منطقة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي سينتهي في غضون عامين، مما سيعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

وفي إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين، افتتح حسان مركز خدمات معان الحكومي الشامل، الذي يعد نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية عالية الجودة. وأكد أن توفير فرص العمل للأردنيين يعد أولويته الأولى، وذلك من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لنموه، وهو جزء من رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات "يوم الشجرة" في معان، مشددا على أهمية هذه الفعالية في تعزيز الرقعة الخضراء في المملكة لمكافحة التصحر، حيث تستهدف الحكومة زراعة 4 ملايين شجرة حرجية على مدار أربع سنوات، مما يزيد المساحات الحرجية في المملكة بمقدار 110 آلاف دونم .