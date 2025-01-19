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بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة

1/19/2025 2:04:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك إنه تمّ انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول المحتجزة في قطاع غزة منذ 2014.
ويأتي البيان في اليوم الأول من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة المسلحة في غزة وبين جيش الاحتلال .
وكالات


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