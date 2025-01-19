بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة

بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة
التاريخ
1/19/2025 2:04:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك إنه تمّ انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول المحتجزة في قطاع غزة منذ 2014.
ويأتي البيان في اليوم الأول من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة المسلحة في غزة وبين جيش الاحتلال .
وكالات
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