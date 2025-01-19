ريجيم البرتقال: خسارة 5 كيلو في أسبوعين مع حمية الشتاء الشهيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "ريجيم البرتقال في 7 أيام" هو حمية غذائية حظيت بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع بداية فصل الشتاء الذي يتزايد فيه استهلاك هذه الفاكهة. وقد تداول العديد من مستخدمي السوشيال ميديا وخبراء التغذية تجاربهم حول هذه الحمية ونتائجها التي وصفوها بأنها "سحرية"، إذ يمكن الحصول على نتائج ملموسة بعد اتباعها.



خلال الأيام الأخيرة، تحدث العديد من خبراء التغذية ورواد وسائل عن تأثير "ريجيم البرتقال" على الجسم والوزن، وخاصة في تقليل دهون البطن. ويُعتبر هذا النظام الغذائي بديلاً سريعًا للحصول على نتائج سريعة، إذ يلاحظ البعض فقدان الوزن في مدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام.



ويتجاوز هدف هذا النظام فقدان الوزن، إذ يُساهم أيضًا في تطهير الجسم من السموم، تحسين عملية الهضم، وتقوية الجهاز المناعي. ومع ذلك، فإن آراء الخبراء حول هذا النظام كانت متباينة؛ فبعضهم يشير إلى أن اتباعه قد يحقق نتائج سريعة وواضحة، حيث أفاد بعض المستخدمين بخسارة أكثر من 5 كيلوغرامات في أسبوعين بشرط استشارة الطبيب. بينما يرى آخرون أن النظام قد يتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها مثل الحساسية أو ارتفاع الحموضة في الجسم.



يعتمد هذا النظام بشكل أساسي على تناول البرتقال، سواء كان جزءًا من وجبات منخفضة السعرات الحرارية أو كـ"سناك" بين الوجبات.

المصري اليوم