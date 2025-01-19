Sunday, 19 January 2025 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريجيم البرتقال: خسارة 5 كيلو في أسبوعين مع حمية الشتاء الشهيرة

1/19/2025 2:04:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "ريجيم البرتقال في 7 أيام" هو حمية غذائية حظيت بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع بداية فصل الشتاء الذي يتزايد فيه استهلاك هذه الفاكهة. وقد تداول العديد من مستخدمي السوشيال ميديا وخبراء التغذية تجاربهم حول هذه الحمية ونتائجها التي وصفوها بأنها "سحرية"، إذ يمكن الحصول على نتائج ملموسة بعد اتباعها.


خلال الأيام الأخيرة، تحدث العديد من خبراء التغذية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تأثير "ريجيم البرتقال" على الجسم والوزن، وخاصة في تقليل دهون البطن. ويُعتبر هذا النظام الغذائي بديلاً سريعًا للحصول على نتائج سريعة، إذ يلاحظ البعض فقدان الوزن في مدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام.


ويتجاوز هدف هذا النظام فقدان الوزن، إذ يُساهم أيضًا في تطهير الجسم من السموم، تحسين عملية الهضم، وتقوية الجهاز المناعي. ومع ذلك، فإن آراء الخبراء حول هذا النظام كانت متباينة؛ فبعضهم يشير إلى أن اتباعه قد يحقق نتائج سريعة وواضحة، حيث أفاد بعض المستخدمين بخسارة أكثر من 5 كيلوغرامات في أسبوعين بشرط استشارة الطبيب. بينما يرى آخرون أن النظام قد يتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها مثل الحساسية أو ارتفاع الحموضة في الجسم.


يعتمد هذا النظام بشكل أساسي على تناول البرتقال، سواء كان جزءًا من وجبات منخفضة السعرات الحرارية أو كـ"سناك" بين الوجبات.

المصري اليوم

MENAFN19012025000208011052ID1109105138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث