ترامب يخطط لإعطاء تطبيق تيك توك مهلة ثلاثة أشهر قبل تنفيذ الحظر

(MENAFN
) شدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم أمس السبت الموافق 18 يناير, أنه يخطط لإعطاء تطبيق تيك توك مهلة ثلاثة أشهر قبيل إجراء الحظر الذي من المفترض أن يبدأ العمل به اليوم الأحد, وأفاد ترامب أيضًا في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية عرضت يوم السبت: "أعتقد أن هذا سيكون، بالتأكيد، خيارا ندرسه".
كذلك استأنف حديثه قائلاً: "تمديد الـ90 يوما هو شيء من المرجح أن يتم، لأنه مناسب. كما تعلمون، إنه مناسب. يجب أن ننظر في الأمر بعناية. إنها قضية كبيرة جدا". وأكمل: "إذا قررت فعل ذلك، فمن المحتمل أن أعلن عن ذلك يوم الاثنين".
كما رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الجمعة الموافق 18 يناير، استئنافًا قدمته شركة تيك توك في اللحظة الأخيرة، بهدف وقف تنفيذ قانون يحظر تطبيق الفيديو القصير داخل البلاد إلا إذا تم بيعه من قبل شركة بايت دانس الصينية الأم, وبات من الممكن الآن إزالة المنصة الشهيرة، التي تضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، من متاجر التطبيقات في البلاد بحلول يوم الأحد، أي قبل يوم واحد من عودة ترامب إلى الرئاسة، رغم أن الخطوات المقبلة لا تزال غير واضحة.
بينما أمضى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قانون الحظر أو البيع في شهر أبريل السابق عقب أن تم الاتفاق عليه في الكونغرس وفقا لأسباب متعلقة بالأمن القومي.
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