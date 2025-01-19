شركة بايت دانس تعلق تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

(MENAFN
) في يوم السبت الموافق 18 يناير, جعلت تيك توك تطبيقها عبر الإنترنت غير متاح في الولايات المتحدة، إذ أجرت تهديدها في انعدام وجود ضمانات من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بينما لم يستطع الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل توليه منصبه يوم الاثنين.
كذلك عندما يحاول المستخدمون الدخول إلى التطبيق يتلقون الإشعار التالي: "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".
كما كانت تيك توك قد صرحت سابقا أنها ستنهي عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءا من اليوم الأحد، بعد عدم تلقيها ضمانات من إدارة بايدن "بعدم تطبيق القانون" الذي يمنع المنصة في الولايات المتحدة ما لم يقبل مالكها الصيني بيعها, حيث أيدت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة الموافق 17 يناير, قانونا يمنع تطبيق تيك توك الخاص بمشاركة الفيديو في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى منع 170 مليون مستخدم منه في تاريخ 19 يناير.
بينما قالت الشركة مساء الجمعة على تطبيق "اكس" بأنها "ستكون للأسف مضطرة" إلى انهاء عمل تطبيقها في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بينما لا يمكن لترامب التدخل لإيقاف حظر التطبيق قبل توليه منصبه الاثنين, وبعد إصدار القرار، أفادت إدارة بايدن المنتهية ولايتها أن الأمر يعود لترامب ليحدد إن كان سينفذ القانون.
كما ذكرت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيار في تصريح يوم الجمعة "نظرا لواقع التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة المقبلة", ونعتت جان بيير في بيان وجهته إلى الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية إعلان "تيك توك" الأخير بأنه "مناورة".
MENAFN19012025000045015839ID1109105095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.