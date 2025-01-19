الولايات المتحدة تنشر قنابل نووية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صرحت رئيسة وكالة الأمن النووي الأمريكية "NNSA" جيل هروبي، أن الولايات المتحدة نشرت بالكامل قنابل نووية جديدة من طراز "B61-12".
وأكدت هروبي خلال كلمة ألقتها في معهد "هدسون" بواشنطن، أن شراكة الولايات المتحدة وبريطانيا قوية جدا، مشيرا إلى أنهم (البريطانيون) ملتزمون بالردع النووي الخاص بهم، كما أكد أن البلدين تقدما في وجهات النظر بشأن مرونة سلسلة الإمداد، مشددا على أن "حلف الناتو
قوي"، حيث تم نشر قنابل الجاذبية الجديدة من طراز "B61-12" بالكامل، وتعزيز قدرة الناتو على رؤية قدراته النووية، حسب قوله، في حين لم تشر إلى الدول أو القواعد العسكرية التي تم نشر تلك القنابل الجديدة فيها.
يذكر أن مكتب هروبي، أعلن في ديسمبر الماضي، أن أحدث تعديل لقاذفات "B16-12"، تمركزت في قواعد القوات الجوية الأمريكية وقواعد القوات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي، دون ذكر مواقع محددة أيضا.
RT
MENAFN19012025000208011052ID1109105087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.