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الولايات المتحدة تنشر قنابل نووية جديدة

1/19/2025 1:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرحت رئيسة وكالة الأمن النووي الأمريكية "NNSA" جيل هروبي، أن الولايات المتحدة نشرت بالكامل قنابل نووية جديدة من طراز "B61-12".
وأكدت هروبي خلال كلمة ألقتها في معهد "هدسون" بواشنطن، أن شراكة الولايات المتحدة وبريطانيا قوية جدا، مشيرا إلى أنهم (البريطانيون) ملتزمون بالردع النووي الخاص بهم، كما أكد أن البلدين تقدما في وجهات النظر بشأن مرونة سلسلة الإمداد، مشددا على أن "حلف الناتو قوي"، حيث تم نشر قنابل الجاذبية الجديدة من طراز "B61-12" بالكامل، وتعزيز قدرة الناتو على رؤية قدراته النووية، حسب قوله، في حين لم تشر إلى الدول أو القواعد العسكرية التي تم نشر تلك القنابل الجديدة فيها.


يذكر أن مكتب هروبي، أعلن في ديسمبر الماضي، أن أحدث تعديل لقاذفات "B16-12"، تمركزت في قواعد القوات الجوية الأمريكية وقواعد القوات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي، دون ذكر مواقع محددة أيضا.

RT

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