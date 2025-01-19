5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس السبت بين مركبة ركوب صغير ومركبة شحن "تريلا" على طريق الأبيض ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة جرى إسعافهم إلى أقرب مستشفى، فيما تواجدت كوادر السير لإزالة الأثر المروري من حرم الشارع العام .
وأشارت عبر تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تصادم أمس السبت على طريق وادي عربة بين مركبتين ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة ، جرى إسعافها إلى مستشفى
غور الصافي .
كما وردت ملاحظة إلى إدارة السير عن "تسبيع" مركبة شحن "تريلا" على طريق وادي عربة وتحديداً منطقة البوتاس ، حيث لم يكن هنالك إصابات بفضل الله ، بينما تواجدت كوادر إدارة السير لمكان الإعاقة المرورية من أجل الدلالة والإرشاد لحين رفع الأثر المروري وعودة حركة السير إلى طبيعتها .
كما ضبطت الرقابة الآلية على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 225 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائق المركبة .
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