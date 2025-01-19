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5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي

1/19/2025 1:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس السبت بين مركبة ركوب صغير ومركبة شحن "تريلا" على طريق الأبيض ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة جرى إسعافهم إلى أقرب مستشفى، فيما تواجدت كوادر السير لإزالة الأثر المروري من حرم الشارع العام .
وأشارت عبر تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تصادم أمس السبت على طريق وادي عربة بين مركبتين ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة ، جرى إسعافها إلى مستشفى غور الصافي .
كما وردت ملاحظة إلى إدارة السير عن "تسبيع" مركبة شحن "تريلا" على طريق وادي عربة وتحديداً منطقة البوتاس ، حيث لم يكن هنالك إصابات بفضل الله ، بينما تواجدت كوادر إدارة السير لمكان الإعاقة المرورية من أجل الدلالة والإرشاد لحين رفع الأثر المروري وعودة حركة السير إلى طبيعتها .
كما ضبطت الرقابة الآلية على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 225 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائق المركبة .


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