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الكيان يهدد بالتنصل من الاتفاق إذا لم تقدم حماس قائمة المفرج عنهم اليوم

1/19/2025 1:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس لم تسلم حتى اللحظة قائمة أسماء 3 مختطفات متوقع الإفراج عنهن اليوم.
من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن لم تقدم قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق فلن نوقف النار.
وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.
وفي أول أيام الاتفاق ستبدأ عملية تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى، وفقا لقواعد واضحة نص عليها الاتفاق.
وكالات


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