الكيان يهدد بالتنصل من الاتفاق إذا لم تقدم حماس قائمة المفرج عنهم اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس لم تسلم حتى اللحظة قائمة أسماء 3 مختطفات متوقع الإفراج عنهن اليوم.
من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن لم تقدم قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق فلن نوقف النار.
وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.
وفي أول أيام الاتفاق ستبدأ عملية تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى، وفقا لقواعد واضحة نص عليها الاتفاق.
وكالات
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