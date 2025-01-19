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عشرات القتلى في اشتباكات بين متمردين في كولومبيا

1/19/2025 1:17:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الكولومبية عن مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في اشتباكات بين متمردي "جيش التحرير الوطني" والخلية المنشقة عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) في شمال شرقي البلاد.
وأفادت صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية نقلا عن السلطات هناك، أمس السبت، بأن الاشتباكات بين الجماعتين المتنافستين تسببت بأزمة إنسانية في منطقة كاتاتومبو في محافظة نورتي دي سانتاندير المتاخمة لحدود فنزويلا.
وقد تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا في بلدتي تيبو وتيوراما، حيث قتل 19 و22 شخصا على التوالي. كما بلغ عدد الجرحى أكثر من 120 شخصا، إضافة إلى نزوح مئات السكان من المناطق التي تشهد اشتباكات.
وتستمر الاشتباكات بين "جيش التحرير الوطني" والمنشقين عن "فارك" منذ عدة أيام. وقد أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم الجمعة الماضي عن تعليق مفاوضات السلام مع "جيش التحرير"، متهما اياه بارتكاب جرائم حرب.
وأرسلت السلطات الكولومبية تعزيزات من الجيش إلى منطقة كاتاتومبو.


يذكر أن "جيش التحرير الوطني" اليساري يبقى أكبر جماعة متمردة في كولومبيا، ويبلغ عدد مقاتليها عدة آلاف.


وكانت السلطات قد وقعت اتفاق سلام مع الجماعة اليسارية الأخرى، وهي "فارك" التي ألقت السلاح وتحولت إلى حزب سياسي منذ عام 2016، لكن بعض الفصائل المسلحة التابعة لـ"فارك" رفضت اتفاق السلام وانشقت عن الجماعة وتواصل أنشطتها تحت الاسم ذاته.

RT

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