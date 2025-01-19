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ترامب: سيندلع الجحيم إذا لم نُحترم ويصمد اتفاق غزة

1/19/2025 1:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع ترقب دخول اتفاق وقف النار في غزة حيز التنفيذ، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه "إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم".
وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "إني بي سي" الأميركية أنه سيكون من الجيد أن يصمد اتفاق غزة، كاشفا أنه سيجتمع مع نتنياهو قريبا "إلى حد ما"
كما أوضح ترامب أنه قال لنتنياهو إن الأمر في غزة يجب أن ينتهي، وأنه إذا تم احترام الولايات المتحدة سيصمد اتفاق غزة.
وسيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 0630 بتوقيت جرينتش الأحد. ويتوقع البيت الأبيض إطلاق سراح 3 أسيرات وإرسالهن إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الأحد بمساعدة الصليب الأحمر.
ومن المقرر أن يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 أسيرا من بين 98، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين ومرضى ومصابون.
في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما يقرب من ألفي فلسطيني من سجونها.
وتتضمن هذه القائمة 737 أسيرا من الذكور والإناث والقصر، بعضهم عناصر في المقاومة الفلسطينية وتم إدانتهم بهجمات أسقطت عشرات القتلى الإسرائيليين، بالإضافة إلى مئات الفلسطينيين من غزة المخطوفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية التفاصيل صباح أمس السبت إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي نص على إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا مقابل كل أسيرة اليوم الأحد.
وقال كبير المفاوضين الأمريكيين بريت مكجورك إنه بعد إطلاق سراح الأسيرات اليوم الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح أربع أسيرات أخريات بعد سبعة أيام، ثم إطلاق سراح ثلاث أسيرات كل سبعة أيام بعد ذلك.
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