للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن
التاريخ
1/19/2025 1:17:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استقرت أسعار الذهب، محليا، اليوم الأحد، عند 54.8 للغرام من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 45.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 62.8 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
MENAFN19012025000208011052ID1109105082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.