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للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

1/19/2025 1:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب، محليا، اليوم الأحد، عند 54.8 للغرام من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 45.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 62.8 دينارا.

وتاليا التسعيرة:





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