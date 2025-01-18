الإحصائي الخليجي: 10 موانئ خليجية للحاويات ضمن الأكثر كفاءة عالميا في 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ومقره‭ ‬مسقط،‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬10‭ ‬موانئ‭ ‬خليجية‭ ‬للحاويات،‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الـ70‭ ‬ميناء‭ ‬الأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬عالميا‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬405‭ ‬موانئ‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬وعُمان‭ ‬وقطر‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الـ35‭ ‬دولة‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬أكبر‭ ‬الأساطيل‭ ‬البحرية‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأوزان‭ ‬والحمولات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ (‬الأونكتاد‭) ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وعن‭ ‬حجم‭ ‬الأسطول‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي،‭ ‬أفاد‭ ‬المركز‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬الأسطول‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬للسفن‭ ‬تمثل‭ ‬54‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأسطول‭ ‬العربي‭ ‬للسفن‭ ‬التجارية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬قد‭ ‬تجاوزت‭ ‬المتوسط‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الربط‭ ‬بشبكة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬المنتظمة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬100‭.‬5‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الموانئ‭ ‬البحرية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الخليجية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ميناء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإنتاجية‭ ‬الحاويات،‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬الموانئ‭ ‬الخليجية‭ ‬بحيث‭ ‬يظهر‭ ‬منها‭ ‬ميناءان‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الموانئ‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الكبير،‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬حاوية،‭ ‬و8‭ ‬موانئ‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المتوسط،‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬إنتاجها‭ ‬بين‭ ‬0‭.‬5‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬حاوية‭.‬

وأشار‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬المستدام‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمحطات‭ ‬والموانئ‭ ‬البحرية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مراكز‭ ‬لوجستية‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭.‬

وأكد‭ ‬المركز‭ ‬أن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والموانئ‭ ‬الخليجية‭ ‬تؤدي‭ ‬دورًا‭ ‬استراتيجيًّا‭ ‬حيويًّا‭ ‬كأحد‭ ‬المراكز‭ ‬الأساسية‭ ‬لعمليات‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬العالمية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬البحري‭ ‬الموحد‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬وضمان‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬