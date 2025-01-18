الإحصائي الخليجي: 10 موانئ خليجية للحاويات ضمن الأكثر كفاءة عالميا في 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره مسقط، أمس، أنه تم تصنيف 10 موانئ خليجية للحاويات، ضمن قائمة الـ70 ميناء الأكثر كفاءة عالميا لعام 2024 من بين 405 موانئ في العالم.
وذكر المركز في تقرير له أن الإمارات والسعودية وعُمان وقطر جاءت ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2024.
وعن حجم الأسطول التجاري العالمي، أفاد المركز بأن نسبة الأسطول التجاري الخليجي للسفن تمثل 54.2 % من إجمالي الأسطول العربي للسفن التجارية لعام 2023.
كما أظهرت البيانات أن معظم دول مجلس التعاون قد تجاوزت المتوسط العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، حيث سجلت 100.5 في عام 2023، وبلغ عدد الموانئ البحرية الرئيسية الخليجية أكثر من 25 ميناء في عام 2024.
وفيما يتعلق بإنتاجية الحاويات، تم تصنيف الموانئ الخليجية بحيث يظهر منها ميناءان في قائمة الموانئ ذات الإنتاج الكبير، التي تنتج أكثر من 4 ملايين حاوية، و8 موانئ ضمن قائمة الإنتاج المتوسط، التي يتراوح إنتاجها بين 0.5 إلى 4 ملايين حاوية.
وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى التطور المستدام الذي تشهده البنية التحتية للمحطات والموانئ البحرية الرئيسية، ما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة.
وأكد المركز أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دورًا استراتيجيًّا حيويًّا كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
وأوضح أن مركز العمليات البحري الموحد يُعتبر من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين دول المجلس، حيث يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة، ما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة مجلس التعاون.
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