القيسي يعود إلى درب الانتصارات ويهزم البيروفي فارجاس بإجماع القضاة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة
عمان - اقترب المقاتل الأردني علي القيسي من استعادة لقبه في وزن الريشة ضمن بطولة "محاربي الإمارات" لفنون القتال المختلطة MMA، بعد فوزه بقرار بإجماع القضاة على البيروفي فيسنتي فارجاس التي أقيمت أول من أمس في "سبيس 42 أرينا" بأبو ظبي، في الحدث الرئيسي لعرض UAE Warriors 57.
هذا الفوز، يضع القيسي في صف المواجهة المنتظرة على اللقب ضد السويدي صامويل بارك، الذي انتزع منه الحزام بإجماع القضاة في آذار (مارس) العام الماضي. وكان القيسي يحمل حوامي المنطقة "العربية واللقب الدولي في ذلك الوقت.
وناشد القيسي إدارة البطولة بتحديد النزال على اللقب في أقرب وقت، حيث صرح عقب الفوز: "خرجت من هذه المواجهة ضد فيسنتي ولا أستطيع الانتظار لاستعادة الحزام. كنت محبطا جدا بعد خسارتي في المواجهتين السابقتين، لأن لقبي البطولة كانا غاليين جدا على قلبي. لكنني عدت الآن أقوى من أي وقت مضى، كما رأى الجميع الليلة. أريد الحزام مرة أخرى وسأحصل عليه بالتأكيد".
قدم القيسي أداء مدروسا ومسيطرا ضد فارجاس، حيث التزم بالخطة الموضوعة دون المخاطرة. وأضاف: "عندما تكون واثقا أن القرار في صالحك، ليس هناك حاجة للمجازفة. أشعر أنني في حالة بدنية جيدة جدا، وجاهز للعودة إلى القفص في وقت قصير إذا لزم الأمر".
بهذا الفوز، رفع القيسي سجله في منظمة "محاربي الإمارات" إلى 8 انتصارات مقابل 3 هزائم منذ انضمامه إلى البطولة عقب مغادرته منظمة UFC في 2020. أما سجله الإجمالي في الفنون القتالية المختلطة، فقد ارتفع إلى 16 فوزًا مقابل 8 هزائم.
ويعد القيسي، أول مقاتل أردني يخوض نزالا في منظمة UFC، عندما خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة، خسره الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.
وقبل نزال أول من أمس، تعرض القيسي لخسارتين متتاليتين، حيث سقط بالضربة الفنية القاضية أمام الإيطالي والتر كولياندرو في 17 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2023، قبل أن يخسر لقبه الدولي أمام بارك.
وكان النزال أمام كولياندرو، الأول للقيسي منذ أيار (مايو) 2023، عندما احتفظ بحزام وزن الريشة، بتغلبه على الكندي جيسي أرنيت بإجماع القضاة.
وقبل ذلك، تفوق القيسي على المصري أحمد فارس، عندما تغلب عليه بإخضاعه بعد مرور 1:40 دقيقة من عمر الجولة الثالثة، في الحدث الرئيسي لعرض "محاربي الإمارات 40" خلال آذار (مارس) من العام ذاته.
وفي أيلول (سبتمبر) العام 2022، استعاد القيسي الحزام العالمي لمنظمة "محاربي الإمارات" في وزن الريشة، بفوزه على أرنيت باستسلام الأخير في الجولة الثالثة، بعدما كان قد خسر أمام المقاتل نفسه بقرار طبي بإيقاف النزال في الجولة الثانية، إثر إصابة القيسي بجرح عميق فوق عينه.
وفاز القيسي بأربعة نزالات متتالية، بعد انفصاله عن منظمة UFC العريقة في العام 2020، وحصل على ثلاثة ألقاب في وزن الريشة في الفترة ذاتها، وهي حزام "محاربي الإمارات"، وحزام المنظمة ذاتها للمنطقة العربية، وحزام منظمة تايتان الأميركية.
ونال القيسي لقب وزن الريشة في منظمة "تايتان"، أوائل آب (أغسطس) من العام 2021، بعد تخطي الأميركي أندرو ويتني بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و49-46)، في الحدث الرئيسي لعرض "تايتان 71" الذي أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.
وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، تمكن القيسي من تخطي الكوري الجنوبي دوم جيوم لي، في عرض "محاربي الإمارات 24" بإجماع القضاة، ليحصل على حزام وزن الريشة في المنظمة الإماراتية.
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