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القيسي يعود إلى درب الانتصارات ويهزم البيروفي فارجاس بإجماع القضاة

1/18/2025 11:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة


عمان - اقترب المقاتل الأردني علي القيسي من استعادة لقبه في وزن الريشة ضمن بطولة "محاربي الإمارات" لفنون القتال المختلطة MMA، بعد فوزه بقرار بإجماع القضاة على البيروفي فيسنتي فارجاس التي أقيمت أول من أمس في "سبيس 42 أرينا" بأبو ظبي، في الحدث الرئيسي لعرض UAE Warriors 57.
هذا الفوز، يضع القيسي في صف المواجهة المنتظرة على اللقب ضد السويدي صامويل بارك، الذي انتزع منه الحزام بإجماع القضاة في آذار (مارس) العام الماضي. وكان القيسي يحمل حوامي المنطقة "العربية واللقب الدولي في ذلك الوقت.
وناشد القيسي إدارة البطولة بتحديد النزال على اللقب في أقرب وقت، حيث صرح عقب الفوز: "خرجت من هذه المواجهة ضد فيسنتي ولا أستطيع الانتظار لاستعادة الحزام. كنت محبطا جدا بعد خسارتي في المواجهتين السابقتين، لأن لقبي البطولة كانا غاليين جدا على قلبي. لكنني عدت الآن أقوى من أي وقت مضى، كما رأى الجميع الليلة. أريد الحزام مرة أخرى وسأحصل عليه بالتأكيد".
قدم القيسي أداء مدروسا ومسيطرا ضد فارجاس، حيث التزم بالخطة الموضوعة دون المخاطرة. وأضاف: "عندما تكون واثقا أن القرار في صالحك، ليس هناك حاجة للمجازفة. أشعر أنني في حالة بدنية جيدة جدا، وجاهز للعودة إلى القفص في وقت قصير إذا لزم الأمر".
بهذا الفوز، رفع القيسي سجله في منظمة "محاربي الإمارات" إلى 8 انتصارات مقابل 3 هزائم منذ انضمامه إلى البطولة عقب مغادرته منظمة UFC في 2020. أما سجله الإجمالي في الفنون القتالية المختلطة، فقد ارتفع إلى 16 فوزًا مقابل 8 هزائم.
ويعد القيسي، أول مقاتل أردني يخوض نزالا في منظمة UFC، عندما خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة، خسره الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.
وقبل نزال أول من أمس، تعرض القيسي لخسارتين متتاليتين، حيث سقط بالضربة الفنية القاضية أمام الإيطالي والتر كولياندرو في 17 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2023، قبل أن يخسر لقبه الدولي أمام بارك.
وكان النزال أمام كولياندرو، الأول للقيسي منذ أيار (مايو) 2023، عندما احتفظ بحزام وزن الريشة، بتغلبه على الكندي جيسي أرنيت بإجماع القضاة.
وقبل ذلك، تفوق القيسي على المصري أحمد فارس، عندما تغلب عليه بإخضاعه بعد مرور 1:40 دقيقة من عمر الجولة الثالثة، في الحدث الرئيسي لعرض "محاربي الإمارات 40" خلال آذار (مارس) من العام ذاته.
وفي أيلول (سبتمبر) العام 2022، استعاد القيسي الحزام العالمي لمنظمة "محاربي الإمارات" في وزن الريشة، بفوزه على أرنيت باستسلام الأخير في الجولة الثالثة، بعدما كان قد خسر أمام المقاتل نفسه بقرار طبي بإيقاف النزال في الجولة الثانية، إثر إصابة القيسي بجرح عميق فوق عينه.
وفاز القيسي بأربعة نزالات متتالية، بعد انفصاله عن منظمة UFC العريقة في العام 2020، وحصل على ثلاثة ألقاب في وزن الريشة في الفترة ذاتها، وهي حزام "محاربي الإمارات"، وحزام المنظمة ذاتها للمنطقة العربية، وحزام منظمة تايتان الأميركية.
ونال القيسي لقب وزن الريشة في منظمة "تايتان"، أوائل آب (أغسطس) من العام 2021، بعد تخطي الأميركي أندرو ويتني بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و49-46)، في الحدث الرئيسي لعرض "تايتان 71" الذي أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.
وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، تمكن القيسي من تخطي الكوري الجنوبي دوم جيوم لي، في عرض "محاربي الإمارات 24" بإجماع القضاة، ليحصل على حزام وزن الريشة في المنظمة الإماراتية.

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