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الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية

1/18/2025 10:15:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية اليوم الأحد بعد عطلة استمرت لـ 10 ايام.
ويتوجه اليوم الأحد قرابة مليون و600 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، إذ أنهت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الطلبة.
وأكدت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة في بيان يوم أمس أن الوزارة مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام المدرسي وحتى بداية شهر رمضان المبارك. ففي المدارس ذات الفترة الواحدة، يبدأ الطابور الساعة 8:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحًا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1:00 بعد الظهر.
وأشارت الشخاترة إلى أن الكتب المدرسية ستكون بين يدي الطلبة مع أول يوم دراسي، بعد أن أنهت الوزارة استلام كافة عطاءات الكتب وتوريدها إلى المديريات. كما أنهت استعداداتها لتوفير المدافئ لكل الغرف الصفية.
وأوضحت أنه جرى استلام 7 مدارس في محافظات الزرقاء، والمفرق، والبلقاء، والكرك، ومعان، بعدد غرف صفية وصل إلى 99 غرفة، إضافة إلى 4 مشاريع إضافات صفية بعدد غرف بلغ 20 غرفة صفية.
وبينت أن الوزارة مستمرة في الفصل الدراسي الثاني كما في الأول، بتطبيق برنامج علاجي وطني مستدام لدعم تعلم الطلبة، يهدف إلى اتخاذ إجراءات علاجية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

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