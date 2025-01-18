إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
- أصيب شخصان بأعيرة نارية اليوم السبت، خلال مشاجرة في بلدة المنشية بلواء الأغوار الشمالية .
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية بالموقع، وجرى فض المشاجرة بالكامل ونتج عنها إصابتين جرى اسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى معاذ بن جبل، وجاري العمل على ضبط المتورطين بالمشاجرة .
بدوره ، أوضح مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل شخصين أعمارهما 56 و 29 عاماً، مصابين بأعيرة نارية.
وأضاف أن المصاب الخمسيني أصيب بعيارين ناريين في الفخذين الأيمن والأيسر وجرى تحويله الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالته العامة متوسطة، فيما جرى إدخال المصاب الآخر وتلقى الإسعاف اللازم بعد إصابته بعيار ناري في الخاصرة وحالته العامة متوسطة.
MENAFN18012025000208011052ID1109104605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.