إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - أصيب شخصان بأعيرة نارية اليوم السبت، خلال مشاجرة في بلدة المنشية بلواء الأغوار الشمالية .



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية بالموقع، وجرى فض المشاجرة بالكامل ونتج عنها إصابتين جرى اسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني إلى معاذ بن جبل، وجاري العمل على ضبط المتورطين بالمشاجرة .



بدوره ، أوضح مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل شخصين أعمارهما 56 و 29 عاماً، مصابين بأعيرة نارية.



وأضاف أن المصاب الخمسيني أصيب بعيارين ناريين في الفخذين الأيمن والأيسر وجرى تحويله الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالته العامة متوسطة، فيما جرى إدخال المصاب الآخر وتلقى الإسعاف اللازم بعد إصابته بعيار ناري في الخاصرة وحالته العامة متوسطة.