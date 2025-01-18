نتنياهو يتعهد بإعادة كل الاسرى في غزة إلى ديارهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
يدعمان حق إسرائيل في استئناف القتال إذا لم تنجح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف نتنياهو
في مؤتمر أنه لن يتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرا إلى أن الاتفاق هو نتيجة التعاون مع إدارتي بايدن وترامب.
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