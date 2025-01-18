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نتنياهو يتعهد بإعادة كل الاسرى في غزة إلى ديارهم

1/18/2025 8:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدعمان حق إسرائيل في استئناف القتال إذا لم تنجح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر أنه لن يتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرا إلى أن الاتفاق هو نتيجة التعاون مع إدارتي بايدن وترامب.

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