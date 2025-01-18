الأمم المتحدة تعلن جاهزيتها لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة بعد وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، عن تكثيف جاهزية الأمم المتحدة وشركائها لتقديم المساعدات الإنسانية في أعقاب وقف إطلاق النار في قطاع غزة .
وأكد هادي في بيان صحفي اليوم السبت أن كل ثانية مهمة مشدداً على أهمية استغلال هذه الفرصة لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة الذين عانوا فترة طويلة من الأزمات.
وأثنى هادي على المناقشات التي جرت مع الوسطاء في القاهرة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن تنفيذ المكونات الإنسانية للمرحلة الأولى، بما في ذلك توفير الإمدادات الأساسية مثل المياه، الغذاء، الصحة، والمأوى لسكان غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن الذين طال انتظارهم.
واعرب عن شكره لجهود الوسطاء وجميع الأطراف المشاركة على ثقتهم في الأمم المتحدة وشركائنا للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق.
وأكد هادي ضرورة الجهد الجماعي لتحقيق الأهداف الإنسانية المحددة معتبرا أن نجاح تنفيذ المشاريع الإنسانية يتطلب تعاوناً واسعاً بين كافة الأطراف المعنية.
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