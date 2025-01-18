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الأمم المتحدة تعلن جاهزيتها لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة بعد وقف إطلاق النار

1/18/2025 8:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، عن تكثيف جاهزية الأمم المتحدة وشركائها لتقديم المساعدات الإنسانية في أعقاب وقف إطلاق النار في قطاع غزة .


وأكد هادي في بيان صحفي اليوم السبت أن كل ثانية مهمة مشدداً على أهمية استغلال هذه الفرصة لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة الذين عانوا فترة طويلة من الأزمات.


وأثنى هادي على المناقشات التي جرت مع الوسطاء في القاهرة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن تنفيذ المكونات الإنسانية للمرحلة الأولى، بما في ذلك توفير الإمدادات الأساسية مثل المياه، الغذاء، الصحة، والمأوى لسكان غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن الذين طال انتظارهم.


واعرب عن شكره لجهود الوسطاء وجميع الأطراف المشاركة على ثقتهم في الأمم المتحدة وشركائنا للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق.


وأكد هادي ضرورة الجهد الجماعي لتحقيق الأهداف الإنسانية المحددة معتبرا أن نجاح تنفيذ المشاريع الإنسانية يتطلب تعاوناً واسعاً بين كافة الأطراف المعنية.

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