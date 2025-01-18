قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع
التاريخ
1/18/2025 8:13:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مباني سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ 15 شهرا.
كما شن الاحتلال غارة على مدينة غزة، وقصفت مدفعيته غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.
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