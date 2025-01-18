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قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

1/18/2025 8:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مباني سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ 15 شهرا.
كما شن الاحتلال غارة على مدينة غزة، وقصفت مدفعيته غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

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