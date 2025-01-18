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آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة

1/18/2025 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة.


وبينت ان القائمة تنقل من حماس لرئيس الوزراء القطري قبل 24 ساعة من موعد الإفراج.


وأضافت "يتم المصادقة على القائمة من قبل طاقم المفاوضات وترفع مع توصية لنتنياهو وبعد المصادقة يقوم الوفد المفاوض باطلاع منسق الأسرى والمفقودين".

وتابعت "يتم إبلاغ العائلات من خلال منسق الأسرى ويستعد الجيش والشاباك لاستقبال المفرج عنهم في اليوم التالي".

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