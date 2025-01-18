الاحتلال يدفع مزيدا من القوات للضفة غدا
التاريخ
1/18/2025 3:13:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي قرر تعزيز قوات الجيش بالضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين بدءا من يوم غد الأحد.
وبهذا ترتفع أعداد قوات جيش الاحتلال بالضفة إلى 20 كتيبة.
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