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تنفيذ مشروع دمج الأحداث المتسولين في الكرك

1/18/2025 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت جمعية زحوم الخيرية في الكرك، بالتعاون مع وحدة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، مشروعا بعنوان "دمج الأحداث المتسولين"، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.


وأوضح رئيس الجمعية عبد الرحمن الملاحمة، أن المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة التسول بين الأطفال والمراهقين، ويركز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأحداث المتسولين، إضافة إلى تأهيلهم وتعليمهم مهارات جديدة تسهم في إدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

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